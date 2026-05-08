이성헌 “서대문 천지개벽, 시작부터 완성까지”…재선 도전

경의선 지하화·성산로 입체복합개발로 미래 성장 기반이성헌 국민의힘 서대문구청장 후보가 8일 “이미 시작된 변화를 서대문의 미래로, 끝까지 완성하겠다”며 6·3지방선거에서 재선 도전을 선언했다.
이 후보는 이날 서대문구 북아현동 청산빌딩에서 후원회 개소식을 열고 출마를 공식 선언했다. 이 후보는 출마의 변에서 “두 번의 국회의원과 민선 8기 서대문구청장으로 일하며 지역에 필요한 변화를 직접 찾아내고 만들어 온 저에게는 서대문의 미래를 끝까지 완성할 책임이 있다”고 이같이 밝혔다. 앞서 이 후보는 이날 선관위에 예비후보로 등록했다.
그는 민선 8기 성과로 400만명이 방문한 홍제천 카페폭포와 행복장학금, 구청이 사업시행자로 나서 속도를 낸 인왕시장·유진상가 개발 등을 거론했다.
이 후보는 “정비사업이 55곳까지 증가했고 10년 동안 지연된 북아현 과선교를 완공했다”며 “연간 5200명 규모의 어르신 일자리, 서울형 키즈카페, 연간 100억원 규모의 교육경비 투자 등 전 생애를 돌보는 인생케어정책도 펼쳤다”고 설명했다. 서울시 서울서베이에서 서대문구의 생활환경 만족도는 2년 연속 서울시 자치구 종합 1위를 기록했다.
이 후보는 “지난 4년간 입증한 성과를 바탕으로 더 크게 도약할 때”라며 “경의선 지하화 사업과 성산로 입체복합개발을 통해 청년창업거점과 의료, 문화, 주거시설을 갖춘 미래 성장 기반을 만들겠다”고 공약을 내걸었다.
또 “서울시의 내부순환로 지하화, 서부선 경전철과 강북횡단선 재추진에 적극 협력해 서대문구를 강북의 중심 거점으로 키우겠다”고 했다. 더 촘촘한 힐링 공간과 체계적인 복지 인프라도 강조했다. 그는 “서대문의 미래 경쟁력을 높이고, 구민의 일상 속 행복을 더 밀도 있게 채워가겠다”고 덧붙였다.
민선 8기 서대문구청장인 이 후보는 연세대를 졸업하고 김영삼 대통령 비서실 정무비서관, 16·18대 국회의원(서대문 갑)을 지냈다.
서유미 기자
세줄 요약
- 재선 도전 공식 선언, 후원회 개소식 개최
- 민선 8기 성과로 홍제천·장학금·개발사업 제시
- 경의선 지하화·성산로 개발 등 미래 공약 발표
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