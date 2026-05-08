마창진 통합 16년…창원시 행정체제 개편 놓고 후보 간 공방

국힘 박완수·강기윤 후보, 구청장 직선 등

4개 안 제시...주민투표로 결정 구상 제시

민주당 송순호 후보 ‘해체 공약’ 강력 규탄

“분리 아닌 균형발전·인프라 확충 필요”

이미지 확대 더불어민주당 송순호 창원시장 후보가 8일 창원시청에서 기자회견을 열고 국민의힘의 통합창원시 행정체제 개편 공약을 비판하고 있다. 2026.5.8. 송순호 후보 캠프 제공

이미지 확대 지난 7일 국민의힘 박완수(오른쪽) 경남도지사 후보와 강기윤 창원시장 후보가 통합창원시 행정 체제 개편 공약을 발표하고 있다. 2026.5.7. 박완수 후보 캠프 제공

세줄 요약 송순호, 통합 해체 공약에 정치공세 비판

박완수·강기윤, 행정체제 4개 개편안 제시

창원시 행정체제 개편, 선거 쟁점으로 부상

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더불어민주당 송순호 창원시장 후보와 국민의힘 박완수 경남도지사 후보·강기윤 창원시장 후보가 창원시 행정체제 개편 공약을 놓고 충돌했다. 통합창원시 해체 여부와 개편 방식 등을 둘러싼 공방이다.송 후보는 8일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 박 후보와 강 후보의 행정체제 개편 공약에 대해 “선거를 앞두고 시민을 갈라치기 하는 무책임한 정치공세”라고 비판했다.그는 “창원의 미래는 선거용으로 가볍게 다룰 사안이 아니다”라며 “무책임한 통합창원시 해체 공약은 지역 갈등과 행정 혼란만 키울 뿐 시민 삶의 해법이 될 수 없다”고 강조했다.송 후보는 특히 박 후보를 향해 “과거 통합을 주도한 당사자가 다시 해체를 거론하는 것은 창원시 미래를 정략적으로 이용하는 것”이라며 “통합 과정에서 발생한 문제에 대해 100만 창원시민에게 사과해야 한다”고 주장했다.강 후보를 향해서는 “창원특례시 위상을 강화해야 할 시장 후보가 오히려 지역 갈등을 부추기고 있다”고 지적했다. 이어 최근 제기된 공기업 활용 사전선거운동 의혹과 관련해 “변명보다 후보직 사퇴와 수사 협조가 우선”이라고 촉구했다.송 후보는 “창원에 필요한 것은 도시를 분리하는 것이 아니라 마산·창원·진해의 균형 발전”이라며 “교통·의료·산업·문화 등 생활 인프라를 고르게 확충해 어느 지역도 소외되지 않는 창원을 만들겠다”고 밝혔다.앞서 박 후보와 강 후보는 경남도청 프레스센터에서 공동 기자회견을 열고 통합창원시 행정체제 개편 공약을 발표했다.이들은 통합 이후 16년간의 현 체제가 인구 감소와 주민 서비스 개선 요구에 제대로 대응하지 못하고 있다고 진단했다.특히 임명직 구청장 구조로 인해 행정의 지속성과 책임성이 떨어진다고 문제를 제기했다.두 후보는 ▲현행 특례시 유지 ▲5개 행정구 자치구 전환 ▲창원·마산·진해 3개 도시 환원 ▲기타 대안 등 4가지 개편안을 제시하고 주민 선택을 통해 방향을 결정하겠다는 입장을 밝혔다.또 부산·경남 행정통합 주민투표와 동시에 창원시민을 대상으로 행정체제 개편 의견을 묻는 방안도 제안했다. 이 결과를 특별법에 반영해 법적 실행력을 확보하겠다는 구상이다. 아울러 시민·지방의회·전문가 등이 참여하는 공론화위원회를 구성해 사전 논의를 거치겠다고 밝혔다.창원시 행정체제 개편을 둘러싼 후보 간 입장 차가 선거 국면에서 충돌하면서 향후 정책 논쟁이 더욱 확산할 전망이다.창원 이창언 기자