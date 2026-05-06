“보편성·상식에 맞아야”…김태흠, 정진석 전 실장 공천 반대 재확인

세줄 요약
- 정진석 전 실장 공천 반대 재확인
- 계엄 사태 도의적 책임 강조
- 중앙당에 신속한 결정 촉구
국민의힘 김태흠 충남도지사가 정진석 전 대통령 비서실장의 국회의원 재·보궐 선거 출마와 관련해 6일 다시 한번 강한 반대 의사를 표명하며 중앙당의 빠른 결정을 촉구했다.
김 지사는 이날 보도자료를 통해 “비서실장이라는 최측근 자리에 있으면서 계엄이라는 초유의 사태가 벌어졌는데, 국회의원 선거에 나간다는 것은 보편성과 상식에 맞지 않는다”고 밝혔다.
그러면서 “(정 전 실장은) 법적 책임을 떠나 도의적 책임을 져야 한다. 대통령은 판단을 잘못해 영어의 몸이 됐는데 비서실장은 국회의원에 나온다는 것을 국민들이 이해할 수 있겠느냐”고 직격했다.
앞서 김 지사는 지난 2일 정 전 실장의 공천 과정과 관련해 ‘억장이 무너지는 심정’이라며 상황이 바로잡히지 않을 경우 “떠날 수밖에 없다”고 당 지도부를 향해 최후통첩을 보냈다.
그는 박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 ‘조작기소 특검법’에 대한 답변을 피한 것을 두고서도 “예상했던 대로 미꾸라지처럼 빠져나가는 책임 회피 정치”라고 비난했다.
김 지사는 “박 후보는 대변인 시절 누차 이 법을 옹호해 왔다”며 “대통령이 되기 전의 범죄 혐의를 지금 지우겠다는 것은 만인 앞에 평등해야 할 법체계를 흔들고 독재로 가는 것”이라고 했다.
이어 “이명박 전 대통령도 재판을 통해 감옥에 보냈던 사람들이 더 많은 범죄 숫자로 기소돼 있는데 그걸 지우겠다는 것이냐”며 “본인에게 불리하다고 책임지지 않는 것은 정치인 도리가 아니다”라고 강조했다.
천안 이종익 기자
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