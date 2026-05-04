‘오빠’ 논란에 고개 숙인 정청래… 송영길 “부산, 전재수에 맡겨야”

초등생에 ‘하정우 오빠’ 호칭 요구

사과문 이어 최고위서 공식 사과

송, 전대 앞두고 견제발언 해석도

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 4일 오전 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회에서 하정우 북갑 보궐선거 예비후보와 대화하고 있다. 2026.5.4

연합뉴스

세줄 요약 정청래, 초등학생 ‘오빠’ 발언 논란 재사과

송영길, 부산 선거는 전재수에게 맡겨야 주장

전재수, 부산 민생 100일 비상조치 추진

2026-05-05 5면

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정청래 더불어민주당 대표는 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 하정우 후보 지원 유세 중 초등학생에게 ‘오빠 호칭 요구’를 한 것과 관련해 4일 재차 사과했다.정 대표는 이날 부산항 국제 전시컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 “아이가 논란의 중심에 서게 돼 상처받으셨을 아이와 아이의 부모님께 송구하다”고 밝혔다.전날 ‘오빠’ 발언 이후 논란이 되자 아이와 부모에게 송구하다는 내용의 입장문을 냈고, 최고위를 통해 다시 공식 사과를 하며 수습에 나선 것이다. 하 후보도 “아이가 논란의 중심에 서게 돼 상처받으셨을 아이와 부모님께 사과의 말씀을 드린다. 더욱 조심해서 낮고 겸손한 자세로 주민분들을 만나겠다”고 밝혔다.민주당 인천 연수갑 보궐선거 후보로 전략공천된 송영길 전 대표는 YTN 라디오에서 “중앙에서 (부산에) 가서 실수하기보다는 위에서 지원해주는 것이 좋을 것”이라며 “제가 파악한 여론은 전재수 (부산시장) 후보한테 맡겨 놨으면 좋겠다는 게 기본 생각”이라고 말했다. 일종의 조언 형식을 취했지만 일각에선 오는 8월 전당대회를 앞두고 정 대표 견제 의도가 깔려 있다는 해석도 나왔다.이에 대해 조승래 민주당 사무총장은 국회 기자간담회에서 “각자 의견이 있을 수 있다”면서 “정 대표가 늘 말하는 것처럼 (후보가) 오라면 가고, 도와달라면 도와드리고, 뒤에 서있어 달라 하면 뒤에 서 있을 것”이라고 했다.한편 전 후보는 이날 부산시의회에서 기자회견을 열고 “취임 즉시 시민 삶을 안정시키기 위해 ‘부산 민생 100일 비상조치’를 추진하겠다”며 “시장 직속 ‘부산 민생안심 특별본부’를 꾸리고, 민생 위기에 놓인 시민들을 집중적으로 긴급 지원하겠다”고 말했다.강동용 기자