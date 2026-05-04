‘尹 비서실장’ 정진석, “지도부 신중히 판단해달라”

세줄 요약 충남 보궐선거 출마 선언 뒤 당내 반발 확산

정진석, 지도부에 신중한 판단과 경선 필요 주장

김태흠 반발·공천 심사 지연으로 갈등 심화

이미지 확대 정진석 대통령 비서실장이 2024년 5월 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 야당 단독으로 국회에서 통과된 ‘채상병 특검법’에 대한 대통령실의 입장을 발표하며 굳은 표정을 짓고 있다. 연합뉴스

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정진석 전 비서실장이 충남 공주·부여·청양 지역구 보궐선거 출마 선언 이후 불거진 당내 논란과 관련해 4일 당 지도부에 “신중한 판단을 요청드린다”고 의사를 표명했다.그는 이날 자신의 SNS에 “심신이 극도로 지친 상황에서 고심 끝에 출마를 결심했다”며 “오랜 기간 지지해 주셨던 많은 지역 분들이 다시 고향을 위해 일해달라고 간곡하게 요청했고, 저의 마지막 충정이자 용기였다”고 밝혔다.이어 “출마 선언 이후 우리 당 안에서 벌어지는 일, 너무 당혹스럽다. 이 사람 저 사람 매질에 가세하고 있다”며 “윤석열 정부의 몰락에 공동 책임을 져야 할 집단은 집권 여당과 그 당 지도부”라고 주장했다.그러면서 “지역 주민들이 원하는 후보를 선택하게 하는 최소한 과정의 경선조차 참여시키지 말라는 주장은 납득하기 어렵다”며 “잘못된 당 지도부 판단은 고스란히 지역 주민들에게 피해로 돌아간다. 신중한 판단을 거듭 요청드린다”고 강조했다.정 전 비서실장은 지난달 30일 “당과 보수의 재건을 위한 제 마지막 책무를 외면할 수 없었다. 고심 끝에 출마를 결심했다”며 충남 공주·부여·청양 지역구 보궐선거 출마를 선언했다.그러나 윤 전 대통령 마지막 비서실장을 지낸 정 전 비서실장 출마 소식이 알려지면서 당내 반발이 이어졌다.김태흠 충남지사는 2일 “정 전 의원의 공천이 현실화하면 당을 떠나겠다”고 공개적으로 언급하며 반발하고 있다. 4일 예정된 지사직 사퇴 및 충남지사 예비후보 등록 일정도 무기한 연기하는 등 반발 강도를 높이고 있다.국민의힘 윤리위원회는 최근 정 전 실장의 복당 관련 사안을 논의할 예정이었으나 회의를 취소했고, 공관위는 공주·부여·청양 공천 심사를 미루고 있다.공주 이종익 기자