정원오·민주 구청장 후보들 “원팀으로 반드시 승리”

“오세훈, 도전자처럼 정부 탓만”

이미지 확대 정원오(가운데) 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 서울 중구 태평빌딩 사무실에서 열린 서울지역 구청장 후보들과의 간담회에서 모두발언을 하고 있다.

도준석 전문기자

이미지 확대 정원오(가운데) 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 서울 중구 태평빌딩 사무실에서 서울지역 구청장 후보들과 간담회를 앞두고 기념 촬영을 하고 있다.

도준석 전문기자

세줄 요약 서울시장·구청장 후보들 원팀 승리 다짐

민생·지역경제 챙기는 지방정부 역할 강조

오세훈 후보의 집값·전월세 대응 비판

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 서울 중구 태평빌딩 캠프에서 6·3 지방선거에 출마한 민주당 구청장 후보들과 만났다.정 후보는 구청장 후보 간담회에서 “바쁜 와중에도 함께해 준 것은 우리가 원팀으로 반드시 승리하자는 의미”라고 강조했다. 25개 자치구 가운데 아직 후보가 선출되지 않은 강동구와 예비후보 등록을 하지 않은 현역 구청장 후보 2명을 제외한 22개 자치구청장 후보가 총출동했다.그는 “지방자치, 특히 지방정부의 기본은 민생을 챙기는 것이며 민생과 지역경제를 챙기는 것이 가장 중요한 임무”라고 밝혔다. 그러면서 “서울시장 후보와 구청장 후보, 시의원, 구의원 후보가 원팀으로 서울의 민생을 챙기고 지역 경제 활성화를 이룰 수 있도록 함께 해 나가겠다”고 덧붙였다.또한 정 후보는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 겨냥해 “현직 시장임에도 도전자처럼 행동하고 있다”며 “집값과 전월세 상승 문제를 정부 탓으로 돌리는 것은 자기 비판에 해당한다”고 지적했다. 이어 “전월세 문제는 2~3년이면 대책을 세울 수 있고 공급을 할 수 있다”고 덧붙였다.정 후보는 이날 서울 전역 시·구의원 후보와도 간담회를 열고 선거 승리 방안을 논의했다.서유미 기자