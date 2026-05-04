“필승 위한 원팀”…황종헌, 국힘 박찬우 선대위원장으로

세줄 요약 박찬우, 황종헌 공동선대위원장 임명

경선 승복 뒤 국민의힘 원팀 선언

천안시정 수호·지방선거 승리 다짐

이미지 확대 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 경선에 참여했던 황종헌 전 예비후보 등과 함께 필승을 다짐하고 있다. 이종익 기자

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박찬우 국민의힘 천안시장 후보는 경선에 참여했던 황종헌 전 예비후보와 ‘원팀(One-Team)’ 구성을 선언했다.황 전 예비후보는 김태흠 충남지사 후보와 함께 박 후보의 필승을 위해 적극 협력하기로 했다.박 후보는 4일 황 전 예비후보를 선거대책위원회 공동선거대책위원장에 임명했다고 밝혔다.이날 박 후보 사무실을 방문한 황 전 예비후보는 경선 결과에 깨끗한 승복의 뜻을 밝히고, 이번 지방선거에서 국민의힘이 천안시정을 지키는 데 밀알이 되겠다는 의지를 강조했다.황 전 예비후보는 “오직 천안의 발전과 정권 교체 완성을 위해 행정 전문가인 박찬우 후보를 중심으로 뭉쳐야 할 때”라며 “그동안 저를 지지해주신 시민과 당원들 뜻을 모아 박 후보가 반드시 당선될 수 있도록 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 강조했다.박 후보는 “황종헌 전 후보는 천안 발전을 위해 훌륭한 비전과 열정을 가진 소중한 자산”이라며 “그가 제시한 정책과 가치를 존중하며 이번 선거에서 반드시 승리해 시민들 성원에 보답하겠다”고 말했다.양측은 이날 만남을 계기로 실무 협의를 통해 조직적 결합을 가속화하기로 했다.천안 이종익 기자