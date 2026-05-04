전북선관위, ‘감성 듬뿍’ 홍보영상 제작…투표 참여 독려

세줄 요약 전북선관위, 감성 홍보영상 제작·공개

김차동 출연, 도민 일상과 정책 메시지

지역 방송·SNS·전광판 송출 예정

이미지 확대 전북선관위 선거 홍보영상 캡처.

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전북특별자치도선거관리위원회가 투표 참여 독려를 위한 홍보영상을 공개했다.전북선관위는 다가오는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 유권자의 마음을 두드리는 감성적인 선거 홍보영상을 제작·공개했다고 4일 밝혔다.이번 영상은 도민들의 일상에 자연스럽게 스며드는 잔잔한 감동과 여운을 테마로 구성됐다.전북의 대표적인 목소리이자 투표 참여 홍보대사인 방송인 김차동씨가 출연했다.영상은 전북 곳곳에서 도민의 목소리를 담은 로드 무비 ‘전북특별쇼’ 편과 도민들의 일상적인 고민을 라디오 사연처럼 풀어내며 정책을 노래로 비유한 ‘우리 동네 정책 신청곡’, 선거관리의 정밀함을 장인의 미학으로 승화시킨 영상 등을 담았다.해당 영상은 지역 지상파 방송 광고, 전북선관위 공식 SNS 채널, 관내 주요 전광판 등을 통해 송출될 예정이다.전북선관위 관계자는 “이번 영상은 유권자들이 선거를 자신의 삶을 바꾸는 소중한 과정으로 체감할 수 있도록 제작했다”며 “김차동 홍보대사의 따뜻한 목소리가 전북 도민들의 마음속에 깊은 울림을 주어 실제 투표 참여로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.설정욱 기자