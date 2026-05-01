광주 ‘중대선거구’ 의원 정수 늘어…민주당, 북구1 추가경선

1일 등록 절차 공고…2일 후보 등록

3~4일 권리당원 100% 온라인 투표

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세줄 요약 북구1 중대선거구 의원 정수 증가에 따른 추가 경선

민주당 광주시당, 후보 등록 뒤 권리당원 온라인 투표

성비위 의혹 제기 후보 자격 유지로 경선 일정 확정

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더불어민주당 광주시당이 광역의원 중대선거구로 의원 정수가 늘어난 북구 1선거구 후보자 추가 선출 절차에 돌입한다고 1일 밝혔다.민주당 광주시당 선거관리위원회는 이날 중대선거구 변경에 따른 광역의원 추가 경선 후보자 등록 절차를 공고했다.공고에 따르면, 2일 하루 동안 후보 등록을 받고 3일부터 이틀간 권리당원 100% 온라인 투표로 최종 후보를 선발한다.기존 선거구 경선 1위 후보들 간 본선 기호(가·나·다)를 정하는 순위 투표도 함께 진행한다.북구 1선거구는 1차 경선 통과자 중 한 명에 대한 성비위 의혹이 제기되면서 2차 경선이 지연됐다. 광주시당은 조사 결과 해당 후보의 자격 유지를 결정하고 이날 2차 경선 일정을 확정했다.광주 홍행기 기자