추경호, 선대위 수석대변인에 ‘10년 복심’ 하중환 임명…대변인단 구성

세줄 요약 추경호 선대위, 하중환 수석대변인 임명

전·현직 대구시당 대변인단도 함께 구성

언론 소통 강화와 선거 승리 의지 강조

이미지 확대 국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리(오른쪽)와 선거대책위원회 수석대변인으로 임명된 하중환 대구시의회 운영위원장. 서울신문DB

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국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리의 선거대책위원회 진용이 속속 갖춰지고 있다. 수석대변인으로 복심으로 꼽히는 하중환 대구시의회 운영위원장을 임명하고 전·현직 대구시당 대변인으로 구성된 대변인단을 구성하면서다.1일 추 전 부총리 측에 따르면 대변인단은 하 수석대변인을 비롯해 하태균 대구시당 대변인, 김홍석·김시숭·배창규 전 대구시당 대변인, 임창길 대구시당 부위원장, 이삼미 전 대구시당 차세대위원장 등으로 구성됐다.하 수석대변인은 추 전 부총리가 대구 달성에 국회의원으로 출마한 2016년 처음 인연을 맺고 10년째 그림자 보좌를 이어오고 있다. 1998년 박근혜 전 대통령이 달성군 보궐선거로 정계에 입문할 때 수행 실장을 맡았던 그는 대구시당 대변인을 4차례 지내기도 했다. 이에 따라 지역 사정에 밝고 정무적 감각까지 갖춰야 할 수석대변인에 적임자라는 평가를 받는다.추 전 부총리는 이날 대변인단 임명식을 갖고 선거 승리를 위한 언론과의 소통 강화를 당부할 예정이다.하 수석대변인은 “과거 대구시당 대변인으로 일하면서 대통령 선거와 국회의원 선거, 지방선거를 모두 치른 경험이 있다”며 “보수의 심장마저 빼앗길 위험에 처한 절체절명의 상황에서 그간 쌓은 경험을 선거 승리에 아낌없이 녹여낼 수 있게 언론, 지역사회와의 소통에 더욱 힘쓸 것”이라고 말했다.대구 민경석 기자