추경호, 선대위 수석대변인에 ‘10년 복심’ 하중환 임명…대변인단 구성

세줄 요약
- 추경호 선대위, 하중환 수석대변인 임명
- 전·현직 대구시당 대변인단도 함께 구성
- 언론 소통 강화와 선거 승리 의지 강조
국민의힘 대구시장 후보인 추경호 전 경제부총리의 선거대책위원회 진용이 속속 갖춰지고 있다. 수석대변인으로 복심으로 꼽히는 하중환 대구시의회 운영위원장을 임명하고 전·현직 대구시당 대변인으로 구성된 대변인단을 구성하면서다.
1일 추 전 부총리 측에 따르면 대변인단은 하 수석대변인을 비롯해 하태균 대구시당 대변인, 김홍석·김시숭·배창규 전 대구시당 대변인, 임창길 대구시당 부위원장, 이삼미 전 대구시당 차세대위원장 등으로 구성됐다.
하 수석대변인은 추 전 부총리가 대구 달성에 국회의원으로 출마한 2016년 처음 인연을 맺고 10년째 그림자 보좌를 이어오고 있다. 1998년 박근혜 전 대통령이 달성군 보궐선거로 정계에 입문할 때 수행 실장을 맡았던 그는 대구시당 대변인을 4차례 지내기도 했다. 이에 따라 지역 사정에 밝고 정무적 감각까지 갖춰야 할 수석대변인에 적임자라는 평가를 받는다.
추 전 부총리는 이날 대변인단 임명식을 갖고 선거 승리를 위한 언론과의 소통 강화를 당부할 예정이다.
하 수석대변인은 “과거 대구시당 대변인으로 일하면서 대통령 선거와 국회의원 선거, 지방선거를 모두 치른 경험이 있다”며 “보수의 심장마저 빼앗길 위험에 처한 절체절명의 상황에서 그간 쌓은 경험을 선거 승리에 아낌없이 녹여낼 수 있게 언론, 지역사회와의 소통에 더욱 힘쓸 것”이라고 말했다.
대구 민경석 기자
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