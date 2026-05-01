임태희 “교육물가 확실히 잡겠다”…‘자율교복’으로 가계 부담 ‘ZERO’

세줄 요약 교육물가 부담 완화 공약 발표

자율교복 확대와 일상복 지원 약속

학부모 교복비 지출 절감 추진

이미지 확대 임태희 경기도교육감 예비후보 포스터

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임태희 경기도교육감 예비후보가 가계의 교육비 부담을 덜기 위해 ‘교육물가 확실히 잡겠다’고 공약했다. 그 첫걸음으로 학부모들의 체감도가 가장 높은 ‘과한 교복비 지출’을 없애겠다고 밝혔다.2025년 기준 도내 교복 착용 중·고등학교의 79.2%(932교)는 정장형 교복과 편한 교복을 조합해 운영하는 혼용 형태를 채택하고 있다.그러나 여전히 활용도가 낮은 품목에 지원금이 쓰이거나, 실생활에 필요한 품목을 추가로 구매해야 한다는 학부모 부담도 꾸준히 제기돼 왔다.실제 기존 40만 원 상당의 ‘교복 현물 지급’ 방식에 대해서도 학생·도민 평균 28%가 ‘비싼 가격’을 문제점으로 지적하는 등 정책 체감도에 한계가 있었다.이에 대해 임 예비후보는 학교 교육공동체가 복장 운영 방식을 자율적으로 결정하는 ‘자율교복’ 정책을 확대해 불필요한 교복비 지출을 줄이겠다고 약속했다.그는 “학교 규정상 교복·생활복·체육복 등 단체복을 운영하지 않는 학교에는 학생 1인당 40만 원의 일상복 구입비를 지원할 계획”이라고 덧붙였다.그러면서 “조례 등 행정적 제약이 학교 현장의 긍정적이고 자율적인 변화를 가로막아서는 안 된다”라면서 “학교가 자율적으로 결정하면 교육청이 정책과 예산으로 확실히 뒷받침하는 것이 경기미래교육 자율의 핵심”이라고 강조했다.이어 “수요자 맞춤형 자율교복 정책으로 학부모님의 지갑을 지키고 교육물가를 반드시 잡겠다”고 다짐했다.안승순 기자