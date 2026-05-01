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정원오 “프리랜서·일용직에도 유급 병가” 오세훈 “노동 약자 입원생활비 지원 확대”

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김헌주 기자
김헌주, 박효준 기자
수정 2026-05-01 00:52
입력 2026-05-01 00:42

노동절 맞아 ‘노동 공약’ 대결

정 “공유 오피스 등 유연근무 확산”
오 “12세 이하 자녀 야간 돌봄 지원”
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6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오(왼쪽) 전 성동구청장과 국민의힘 후보인 오세훈 시장이 30일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 한국포럼 ‘K-컬처, 세계를 사로잡다’에서 만나 악수하고 있다. 연합뉴스
6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오(왼쪽) 전 성동구청장과 국민의힘 후보인 오세훈 시장이 30일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 2026 한국포럼 ‘K-컬처, 세계를 사로잡다’에서 만나 악수하고 있다.
연합뉴스


노동절을 하루 앞둔 30일 6·3 지방선거 서울시장 여야 후보가 노동 공약 대결을 펼쳤다. 더불어민주당 후보인 정원오 전 성동구청장은 프리랜서·일용직 노동자의 유급 병가 지원을 공약했고, 국민의힘 후보인 오세훈 시장도 노동 약자를 위한 사회안전망 강화를 약속했다.

정 전 구청장은 이날 서울 종로구 전태일 열사 기념관을 찾아 ‘다시 만드는 노동존중 특별시’ 공약을 발표했다. 산재보험 적용과 연차휴가 사용이 어려워 다쳤을 때 쉬지 못하는 프리랜서·자영업자 등을 위해 서울형 유급 병가 지원 제도를 도입하겠다는 게 핵심이다. 플랫폼 노동자와 일용직 노동자를 상대로 우선 시범 사업을 실시한 뒤 단계적으로 확대할 방침이다. 정 전 구청장은 ‘30분 통근 도시’ 구축을 위해 ‘내 집 앞 공공 공유 오피스’ 조성 등을 포함한 서울형 유연근무제 확산도 추진한다. 그는 “(오 시장의) 시정에서 노동이 상당히 많이 지워졌다”며 “정원오의 시정이 된다면 그런 부분이 보완될 것”이라고 했다.
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반면 오 시장은 이날 금천구 가산디지털단지를 방문해 직장인들과 점심을 함께 하며 “노동의 가치가 존중받고 상생이 바로 서는 일터를 만들기 위해 노력하겠다”고 밝혔다. 오 시장은 취약 노동자 입원 시 일일 생활비를 9만 4230원에서 9만 6960원으로 늘리고 맞춤형 건강검진 지원 인원을 늘릴 계획이다. ‘올빼미버스’(심야버스) 노선을 확대하고 배차 간격도 단축한다. 이어 야간 작업 특수건강검진 비용 등도 연 1회 지원한다. 12세 이하 자녀를 둔 야간 근로자 약 2만 가구를 대상으로 오후 6시부터 이튿날 오전 6시까지 저녁 식사 등을 지원하는 내용의 ‘찾아가는 돌봄 서비스’도 제공키로 했다.

김헌주·박효준 기자
세줄 요약
  • 정원오, 프리랜서·일용직 유급 병가 공약 발표
  • 공유 오피스·유연근무 확산으로 노동환경 개선
  • 오세훈, 입원생활비·야간돌봄 지원 확대 약속
2026-05-01 4면
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