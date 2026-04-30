민주 ‘서귀포 카드’ 김성범 前차관 영입

金 “32년 국정 경험 고향 위해 쓸 것”

與 “다음주 호남에 알 만한 분 영입”



하정우 ‘악수 후 손 털기’ 野공세에

“손 저려서 한 동작… 네거티브 유감”

이미지 확대 김성범 전 해양수산부 차관.

연합뉴스

세줄 요약 민주당, 김성범 전 차관 3호 인재 영입

서귀포 출신 김 전 차관, 보궐 투입 유력

하정우·전은수 후보도 지역 공천 확정

2026-05-01 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거와 함께 열리는 재보궐선거 공천을 진행 중인 더불어민주당은 30일 김성범 전 해양수산부 차관을 ‘3호 인재’로 영입했다. 제주 서귀포 출신인 김 전 차관은 서귀포 보궐선거 투입이 유력하다. 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 전은수 전 청와대 대변인은 각각 부산 북구갑, 충남 아산을 후보로 확정됐다.정청래 민주당 대표는 이날 국회에서 ‘3차 인재영입식’을 열고 김 전 차관을 “대한민국 해양수산 행정의 달인, 최고 전문가이자 고향사랑 상품권 같은 사람”이라고 소개했다. 이에 김 전 차관은 “서귀포가 낳은 후보로 32년간 쌓은 국정 경험을 고향을 위해 쓰겠다”고 화답했다.재보궐 공천 심사 중인 민주당은 다음주 호남 지역에 출마할 영입 인사를 추가로 발표할 계획이다. 민주당 인재영입위원회 부위원장인 김영진 의원은 SBS 라디오에서 영입 인사와 관련해 “이름만 들으면 알 만한 분”이라며 “여러 가지 특정 분야에서 일해 왔고, 그 분야에서 누구나 인정할 수 있는 그런 분일 것”이라고 했다.이런 가운데 강준현 민주당 수석대변인은 당무위 직후 브리핑을 열고 하 전 수석과 전 전 대변인 공천을 공식 발표했다. 강 수석대변인은 하 전 수석에 대해 “당 지도부가 삼고초려 끝에 모셔온 핵심 전략자산으로, 국회의 AI 분야 입법 수준도 한 단계 끌어올릴 것으로 기대한다”고 전했다. 전 전 대변인에 대해선 “아산 시민들의 목소리를 중앙정부에 가감 없이 전달하고 지역의 굵직한 현안을 확실히 해결할 것이라 확신한다”고 밝혔다.한편 하 전 수석은 전날 부산 북구 구포시장에서 상인과 악수한 뒤 양손을 비비거나 손을 터는 듯한 모습이 카메라에 잡힌 뒤 “주민 손이 더러웠느냐”는 등 야권의 거센 공세를 받자 “하루에 수백명, 천명 가까이 되는 분들과 악수를 처음 해 봤다. (인사가) 다 끝나고 손이 저리니까 무의식적으로 이렇게 동작을 한 것 같다”고 해명했다. 이어 “오해는 할 수 있는 거니까 유감스럽게 생각하는데, 그런 걸로 공격하는 걸 보니 현실 정치의 네거티브가 이런 거구나 하는 생각이 든다”고 덧붙였다.이준호 기자