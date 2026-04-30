박찬우 국힘 천안시장 후보 “K-콘텐츠 복합문화단지 조성하겠다”

세줄 요약 K-콘텐츠 복합문화단지 조성 공약 발표

천안문화예술센터·생활문화권 구축 제시

도시재생·관광 연계 창조문화도시 구상

이미지 확대 박찬우 국민의힘 천안시장 후보가 공약 발표 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자

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박찬우 국민의힘 천안시장 후보는 30일 문화예술·관광 공약으로 K-콘텐츠 복합문화단지 조성과 야간·디지털 문화도시 구축 등을 제시했다.박 후보는 이날 공약 발표 기자회견에서 “문화가 일상이 되는 창조문화도시 천안을 비전으로 시민 모두가 일상에서 문화를 누리는 도시를 만들겠다”고 밝혔다.이어 “독립·흥·K-컬처·지역문화유산을 하나의 도시 서사로 통합해 문화가 도시 전반을 이끄는 구조로 전환하겠다”며 “문화예술을 도시계획, 도시재생, 도시공간, 경제와 연결하여 창조문화도시를 완성하겠다”고 설명했다.박 후보의 문화예술·관광 공약은 창의와 혁신, 다양성과 포용, 개방과 융합, 균형과 접근성 등 네 가지 기본 방향을 중심으로 설계됐다.구체적 공약은 △문화산업과 콘텐츠 경제 육성을 위한 K-콘텐츠 복합문화단지 조성 △천안문화예술센터 등 핵심 인프라 구축 △15분 생활문화권 △문화예술관광 통합 컨트롤타워 구축 △천안역~삼거리~원도심 ‘문화축’ 조성 △공원·광장·하천 일상 속 문화 활동 공간 활용 등이다.박 후보는 “예술과 디지털, 도시와 산업을 연결하는 융복합 문화도시를 구현하고, 모든 세대와 계층이 함께 누리는 포용적 문화복지를 확대하겠다”며 “수도권과 충청권, 세계와 연결되는 개방형 K-컬처 허브로 도약하겠다”고 강조했다.천안 이종익 기자