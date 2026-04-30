박효진, 안민석 후보 캠프 합류…“‘학교 공동체 복원’ 함께 이루겠다”

세줄 요약 박효진, 안민석 캠프 합류 선언

학교 공동체 복원·현장 개혁 강조

경쟁교육·입시 문제 해결 의지

이미지 확대 박효진 전 경기교육감 예비후보가 안민석 경기도교육감 예비후보 캠프 합류를 선언한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. (안민석 경기도교육감 예비후보 캠프 제공)

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경기도교육감 선거에 출마했던 박효진 예비후보가 30일 안민석 경기도교육감 민주·진보 단일후보 선거사무소를 지지 방문해 학교 현장 중심 교육개혁 의제를 안민석 후보와 함께 완성하는 데 앞장서겠다고 밝혔다.박 후보는 이날 안 후보 선거사무소에서 “지금 학교는 매우 어려운 상황”이라며 “무너진 현장을 정책으로 바꾸는 역할을 하겠다”고 말했다.그러면서 “혁신학교라는 말이 현장에서 힘을 잃고 있고, 교사들에게 그 단어를 꺼내기 어려운 수준”이라며 “학교 공동체를 다시 살리는 것이 가장 시급한 과제”라고 강조했다.이어 “아이들이 기다리던 소풍과 체험학습조차 부담과 논란의 대상이 되는 현실은 정상적이지 않다”며 “이 같은 현장의 문제를 도민들이 체감할 수 있는 정책으로 만들어내겠다”고 덧붙였다.또한 “경쟁교육과 대학입시 문제는 더 이상 미룰 수 없는 과제”라며 “경기도에서부터 변화를 만들고, 도민과 함께 교육자치의 힘으로 풀어내겠다”고 강조했다.그는 “안 후보는 경기교육 대전환을 이끌 적임자”라며 “민주·진보 단일후보를 중심으로 교육현장과 교육시민사회가 함께 힘을 모아 낡은 임태희 교육을 바꾸겠다”고 다짐했다.이에 대해 안 후보는 “학교 현장의 문제는 교사, 공무직, 학부모 등 교육공동체와의 소통과 합의를 통해 풀어갈 것”이라며 “차별을 없애고 교육 정의를 바로 세우는 정책을 함께 만들어가겠다”고 화답했다.이날 자리에는 박효진 후보 캠프 관계자들과 최진선 학교비정규직노동조합 경기지부장, 노시구 전 전국교직원노동조합 정책실장 등이 함께했다.안승순 기자