“아이 학력 걱정 안 하셔도 됩니다”…임태희, 1호 공약 ‘학력 향상’

세줄 요약 제1호 공약으로 학력 향상 제시

기초학력 미도달 61.19% 향상률

하이러닝·두드림학교 확산

이미지 확대 임태희 경기도교육감 예비후보(임태희 예비후보 미래캠프 제공)

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임태희 경기도교육감 선거 예비후보의 미래교육캠프가 제1호 공약으로 ‘학력 향상’을 내놨다.임 예비후보 미래교육캠프는 2025년 책임 학년(초3, 중1)의 학기 말 기초학력 미도달 향상률이 61.19%를 기록하며, 기초학력 미도달 학생 10명 중 6명을 해소했다고 밝혔다. 이는 ‘기초학력 향상 학교 맞춤 선택제’와 AI 기반 교수학습 플랫폼 ‘하이러닝’을 교육 현장에 적용한 결과라고 설명했다.임 예비후보는 학년 초 에듀테크 기반 기초학력 진단을 실시하고, 각 학교 상황에 맞는 프로그램을 선택해 운영하는 맞춤형 정책을 추진해 왔다. 현재 경기도 내 초·중학교 2050교 중 87.66%인 1797교가 학생 맞춤형 지원을 제공하는 ‘두드림학교’를 운영하며 기초학력 보장 체계를 구축했다.또한 다중학습안전망의 하나로 △학생 맞춤형 교육 선도학교 200교 △학습지원튜터(수업 내 658교, 학교 안 340교) △학습도약 계절학기 1117교를 지원했다. 기초학력지원센터를 신설해 성과관리를 체계화하고 전문교원 125명도 양성했다.AI 기반 교수학습 플랫폼 ‘하이러닝’의 현장 도입 역시 안정적으로 이루어졌다. 하이러닝은 학생의 학습 수준과 진로에 따른 맞춤형 진단 및 콘텐츠를 추천하고, 교사에게는 AI 서·논술 문항 생성 및 평가 시스템 등 수업 설계 기능을 지원한다.2025년 10월 31일 기준 도내 학생 97만 9994명과 교사 9만 4815명이 이를 활용하고 있다. 최근에는 유네스코 35개국 교육 관계자들이 미래 교육 모델로 연구하는 등 국제적인 관심도 받고 있다.임 예비후보는 “제1공약인 ‘학력 향상’을 추진한 결과, 교육 현장에서 실질적인 지표 개선이 나타나고 있다”며 “학부모님들이 아이들의 학력 걱정을 덜 수 있도록, AI 맞춤 교육과 종합학습관리 시스템을 지속적으로 발전시켜 경기미래교육을 완성해 가겠다”고 밝혔다.안승순 기자