더불어민주당 은평구 후보자들, 봉산 편백숲서 집결

세줄 요약 봉산 편백숲서 민주당 은평구 후보 결의대회 개최

깨끗한 정책선거·주민행복·원팀 승리 다짐

무장애 데크길 줍깅 캠페인과 현장 행보 진행

이미지 확대 김미경(앞줄 왼쪽 두 번째) 더불어민주당 은평구청장 후보자와 은평구 시·구 의원 후보자들이 봉산 편백나무 숲에서 ‘줍깅’ 캠페인 활동 후 기념 촬영을 하고 있다.

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6월 지방선거를 앞둔 더불어민주당 은평구 후보자들이 29일 봉산 편백나무 숲에 모여 ‘결의대회’를 열었다고 이날 밝혔다.김미경 민주당 은평구청장 후보는 첫 일정으로 봉산 편백숲에서 시·구의원 후보자 및 관계자들과 함께 ‘6.3 지방선거 필승 결의대회’를 개최했다. 참석자들은 결의문을 낭독하며 ▲깨끗하고 정책 중심적인 선거운동 ▲주민 행복과 지역 발전을 위한 무한 헌신 ▲‘원팀’ 정신을 바탕으로 한 선거 승리 등을 다짐했다.후보자들은 봉산 입구에서 전망대로 이어지는 무장애 데크길을 오르며 쓰레기를 줍는 ‘줍깅’ 캠페인도 진행했다. 김 후보는 행사에서 “이곳 편백숲의 나무 한 그루, 데크길 하나하나에는 우리 구민들을 향한 정성이 담겨 있다”며 “선거 역시 요행을 바라지 않고 현장에서 땀 흘려 발로 뛰는 사람만이 구민의 선택을 받을 수 있다”고 말했다.그러면서 “검증된 유능한 일꾼들이 모두 승리해야만 ‘일 잘하는 지방정부’가 완성된다”며 “압도적 승리로 은평의 기분 좋은 변화를 이어가자”고 덧붙였다.송현주 기자