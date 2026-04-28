오영준 민주 대구 중구청장 후보…육아 특성화 지구 공약 발표

세줄 요약 중구 육아 특성화 지구 조성 공약 발표

돌봄센터 간담회서 재정·인력난 문제 확인

돌봄·의료·교육 잇는 생활권 모델 제시

이미지 확대 오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보. 오영준 예비후보 선거사무소 제공

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오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보가 중구를 ‘육아 특성화 지구’로 조성하겠다는 공약을 내세웠다. 현장에서 파악한 인력·예산·시설 한계를 정책으로 풀어내겠다는 구상이다.오 후보는 28일 육아 특성화 지구 조성 등의 내용을 담은 돌봄 사업 확대 공약을 발표했다. 이 공약은 지역 내 아파트 단지에 있는 ‘다함께 돌봄센터’를 찾아 현장 간담회를 가진 뒤 마련됐다.돌봄센터 관계자들은 간담회에서 열악한 재정 상황과 인력 부족 등의 문제를 언급한 것으로 알려졌다. 소방법 등 규제로 유휴 공간 활용의 어려움과 구청 담당자의 잦은 교체로 인한 소통 부재도 시급한 과제라는 지적이 나왔다.오 후보는 출산부터 필수의료, 돌봄, 교육을 하나의 생활권에서 잇는 ‘육아 특화 기반’ 구축을 약속했다. 그는 “학교 밖을 나가면 다시 돌아갈 수 없는 기존 돌봄의 한계를 넘어 학원 수강 등과 연계해 유연하고 학부모 만족도를 높인 다함께돌봄센터의 선도적 모델을 중구 전역으로 확산시키겠다”고 밝혔다.그는 또 하교 이후 돌봄 공백 상황을 해소하기 위한 대책도 내놨다. 학교뿐만 아니라 지역아동센터, 공공도서관, 복합문화공간 등을 연계한 방과 후 돌봄 거점을 생활권마다 확장하겠다는 계획이다.이와 함께 첫째 아이 출산부터 다자녀까지 단계별 지원을 체계화하고 육아 인프라를 결합한 지원책도 공개했다. 오 후보는 “임출육(임신·출산·육아) 및 인재 육성으로 이어지는 파이프라인 설계 없이는 중구 발전 불가능”이라며 “단편적인 현금성 지원을 넘어선 입체적인 돌봄·의료 인프라 패키지를 구축하는 게 중요하다”고 강조했다.대구 민경석 기자