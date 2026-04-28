김미경 더불어민주당 은평구청장 후보…28일 출마 선언

세줄 요약
- 자립준비청년 카페서 출마 선언식 개최
- 은평 정주형 도시 비전과 대전환 구상 발표
- 공약 이행 실적·진심 내세운 재도전
6월 지방선거에 도전하는 김미경 더불어민주당 서울 은평구청장 후보가 28일 자립준비청년들이 운영하는 ‘은평 에피소드 카페’에서 출마 선언식을 열고 본격 선거전에 돌입했다.
김 후보는 출마 선언문에서 “‘은평에서 태어난 사람이 은평에서 일하고, 은평에서 휴일을 즐기고, 은평에서 노후를 보낼 수 있는 도시를 만들겠다’는 밑그림이 지난 시간, 저의 도시 철학이었다”며 “초심을 증명해 내기 위해 검증된 실력과 변치 않는 진심으로 여러분 앞에 다시 섰다”고 밝혔다.
김 후보는 이날 은평의 10년 후와 20년 후를 설계하는 ‘점·선·면’ 대전환 비전을 발표했다. 출마 선언 후에는 ‘자립준비청년 응원 운동화 착용식’이 진행됐다. 그는 은평 곳곳을 다시 발로 뛰겠다는 다짐을 담아 새 운동화를 준비해왔고 구정 활동 중 인연을 이어온 자립준비청년들이 무대로 올라와 운동화에 “어머니 사랑해요. 오래 함께해요” 등의 문구를 적었다.
김 후보는 “23년의 경험은 빌려올 수 없고, 53년의 진심은 흉내 낼 수 없다”며 “지난 4년간 공약 이행 최우수(SA) 등급으로 증명된 실력을 바탕으로 은평의 어제와 오늘을 가장 잘 아는 제가 은평의 백년대계를 완수할 수 있도록 마지막 소명을 허락해 달라”고 말했다.
송현주 기자
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