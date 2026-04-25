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[속보] ‘컷오프’ 이진숙 “대구시장 불출마…민주당 막겠다”

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하승연 기자
수정 2026-04-25 11:23
입력 2026-04-25 11:23
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이진숙, 국힘 대구시당에서 기자회견
이진숙, 국힘 대구시당에서 기자회견 이진숙 전 방송통신위원장이 14일 오후 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 하고 있다. 이 전 위원장은 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 뒤 독자적으로 선거운동을 이어오고 있다. 2026.4.14 연합뉴스


[속보] ‘컷오프’ 이진숙 “대구시장 선거 출마 않겠다”



[속보] 이진숙 “대구시장 국민의힘 후보 도울 것…민주당 막겠다”

하승연 기자
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