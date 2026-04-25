정치 6·3 지방선거 [속보] ‘컷오프’ 이진숙 “대구시장 불출마…민주당 막겠다” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/04/25/20260425500018 URL 복사 댓글 0 하승연 기자 수정 2026-04-25 11:23 입력 2026-04-25 11:23 이미지 확대 이진숙, 국힘 대구시당에서 기자회견 이진숙 전 방송통신위원장이 14일 오후 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 하고 있다. 이 전 위원장은 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 뒤 독자적으로 선거운동을 이어오고 있다. 2026.4.14 연합뉴스 [속보] ‘컷오프’ 이진숙 “대구시장 선거 출마 않겠다” [속보] 이진숙 “대구시장 국민의힘 후보 도울 것…민주당 막겠다”하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지