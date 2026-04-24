[포토] 소 끌고 나와 큰절

1 / 4 이미지 확대 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프된 뒤 탈당해 무소속으로 출마한 김한구 예비후보가 24일 대구 범어네거리에서 황소를 이끌고 기자회견을 하고 있다. 황소와 함께 ‘대구가 우습소?!’라는 문구가 적힌 현수막을 내건 김 예비후보는 이 자리에서 “대구가 정치권에서 우습게 여겨지고 있다”며 더불어민주당과 국민의힘을 동시에 비판했다. 2026.4.24 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프된 뒤 탈당해 무소속으로 출마한 김한구 예비후보가 24일 대구 범어네거리에서 황소를 이끌고 기자회견을 하고 있다. 황소와 함께 ‘대구가 우습소?!’라는 문구가 적힌 현수막을 내건 김 예비후보는 이 자리에서 “대구가 정치권에서 우습게 여겨지고 있다”며 더불어민주당과 국민의힘을 동시에 비판했다. 2026.4.24 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프된 뒤 탈당해 무소속으로 출마한 김한구 예비후보가 24일 대구 범어네거리에서 황소를 이끌고 기자회견을 하고 있다. 황소와 함께 ‘대구가 우습소?!’라는 문구가 적힌 현수막을 내건 김 예비후보는 이 자리에서 “대구가 정치권에서 우습게 여겨지고 있다”며 더불어민주당과 국민의힘을 동시에 비판했다. 2026.4.24 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 공천 배제(컷오프)된 뒤 무소속 출마를 선언한 김한구 예비후보가 24일 오전 대구 수성구 범어네거리에서 출정식을 열고 싸움소 앞에서 각오를 밝히고 있다. 2026.4.24.

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국민의힘 대구시장 경선에서 컷오프된 뒤 탈당해 무소속으로 출마한 김한구 예비후보가 24일 소를 끌고 나와 지지를 호소했다.김 예비후보는 이날 대구 범어네거리에서 황소와 함께 등장해 ‘대구가 우습소?!’라는 문구가 적힌 현수막을 펼치고 “대구가 정치권에서 우습게 여겨지고 있다”고 말했다.이어 “민주당은 대구시민들에게 실현 가능성이 낮은 공수표를 남발하고 있다”며 “대구시민들이 냉정한 판단을 해야 한다”고 주장했다.그는 “국민의힘 국회의원들이 대구시장 선거에 나서는 것은 본인의 역할을 방기하는 것”이라며 “그 부담은 결국 시민들에게 돌아가고 있다”고 말했다.그러면서 “무소속을 지지하는 것이 대구를 살리는 것”이라고 덧붙였다.앞서 김 예비후보는 국민의힘 대구시장 공천에서 컷오프된 뒤 공천 결과에 반발하며 전기톱 퍼포먼스를 선보인 바 있다.온라인뉴스부