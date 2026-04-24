김보라 시장, “위대한 안성시대 완성하겠다” 출마선언

이미지 확대 김보라 경기 안성시장이 24일 예비후보 등록서류를 선관위에 제출하고 있다. (김보라 안성시장 예비후보 캠프 제공)

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김보라 경기 안성시장이 24일 예비후보 등록을 마치고 민선 9기 안성시장 선거 출마를 공식 선언했다.김 시장은 출마선언문을 통해 안성 역사상 최초 ‘예산 1조 2800억원 시대’ 개막과 반도체 소부장 안성캠퍼스 유치, 현대차그룹 미래모빌리티 배터리 캠퍼스 유치 등 총 1조 3000억원 규모의 투자 유치 성과를 언급하며 “이제 시작된 거대한 변화를 중단 없이 완수하여 시민의 삶이 풍요로워지는 ‘위대한 안성시대’를 완성하겠다”고 밝혔다.이어 ▲반도체와 미래차 양대 심장으로 완성하는 ‘첨단기술 산업도시’ ▲5대 호수와 전통이 만나는 ‘문화생태 관광도시’ ▲요람에서 무덤까지 틈새 없는 ‘사람중심 행복도시’ ▲배움이 일자리가 되고 기술이 내일이 되는 ‘AI 평생학습도시’ ▲에너지가 시민의 소득이 되는 ‘햇빛청정 에너지도시’ ▲청년이 돌아오고 농민이 제값 받는 ‘젊은미래 농업도시’ ▲막힘없는 교통과 확실한 규제 해소로 ‘포용균형 발전도시’ 추진 등 7대 핵심전략을 제시했다.또 대한민국 지방자치 역사상 최초의 ‘3선 여성 시장’이라는 도전의 의미를 되새기며, 선거 과정에서도 혁신을 이어가겠다고 다짐했다. 그는 무분별한 현수막과 종이 홍보물을 줄이는 ‘자원 절약 선거’, SNS 등 디지털 창구를 적극 활용하는 ‘실속 선거’와 정책으로 승부하겠다고 약속했다.안승순 기자