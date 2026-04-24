부산시장 선거 본궤도…27일 박형준·29일 전재수 본선 등판

박형준 시장, 27일 직무정지 후 등록

전재수 의원, 29일 의원직 사퇴 전망

이미지 확대 더불어민주당 부산시장 후보인 전재수(왼쪽) 의원과 국민의힘 부산시장 후보인 박형준 현 부산시장. 연합뉴스·부산시 제공

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6·3 부산시장 선거에 나서는 여야 후보들이 다음 주부터 본격적인 선거전에 돌입한다.박형준 부산시장과 전재수 더불어민주당 의원이 각각 예비후보 등록을 앞두고 행보에 속도를 내고 있다.24일 부산시와 정치권에 따르면 박 시장은 27일 직무가 정지되면 곧바로 선관위에 예비후보로 등록할 계획이다.애초 당내 경선 전까지 현직 프리미엄을 활용하는 방안도 검토했지만 최근 여론조사에서 전 의원에게 밀리는 결과가 이어지자 조기 등판으로 전략을 바꿨다. 박 시장은 시정 공백을 최소화하고자 의회 일정 등을 고려하며 시점을 조율해 온 것으로 전해졌다.선거대책위원회는 경선 경쟁자였던 주진우 의원이 상임선대위원장을 맡고, 지역 국회의원 등을 주축으로 계파를 가리지 않는 ‘용광로형’으로 꾸릴 예정이다.전 의원은 29일 국회의원직을 사퇴한 뒤 예비후보로 등록할 것으로 보인다.앞서 정청래 민주당 대표가 광역단체장 후보로 선출된 현역 의원들의 일괄 사퇴 방침을 밝힌 데 따른 것이다. 전 의원은 그동안 정치적 유불리를 따지지 않고 보궐선거가 가능한 시점에 사퇴하겠다는 입장을 밝혀왔다.선대위는 박재호 전 의원을 본부장으로 한 실무 중심 구조로 꾸려 ‘일하는 선대위’를 강조할 계획이다.최근 일부 여론조사에서 두 후보 간 지지율 격차가 좁혀진 가운데, 부산글로벌허브도시 특별법 등을 둘러싼 공방도 격화하는 분위기다. 예비후보 등록 이후 양측의 경쟁은 한층 더 뜨거워질 전망이다.부산 정철욱 기자