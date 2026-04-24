국힘 지지율 15%… 장동혁 “해당 행위 땐 후보 교체”

또 창당 후 최저치 경신… 민주 48%
장, 친한계 겨냥 기강 잡기 안간힘
주호영 불출마 선언… 장 사퇴 요구
6·3 지방선거를 앞둔 국민의힘 정당 지지율이 창당 후 최저치를 또 경신하며 당내 위기감이 커지고 있다. 이런 가운데 장동혁 대표는 “해당행위를 한 후보자는 즉시 교체하겠다”며 기강잡기에 나섰다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 23일 발표한 전국지표조사(NBS·표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 국민의힘 지지율은 15%로 집계됐다. 더불어민주당은 48%다.
이는 국민의힘이 탄생한 2020년 9월 이후 최저치다. 같은 조사에서 국민의힘 최저 지지율은 대선 패배 직후인 지난해 8월 첫째주 16%였는데 이를 갈아치운 것이다. 2주 전 조사보다 3%포인트가 떨어진 만큼 최악의 경우 한 자릿수대로 지지율이 더 주저앉을 가능성도 있다.
이에 이번 선거와 마찬가지로 탄핵과 대선 패배 후 치러진 2018년 지방선거의 악몽이 재연될 것이란 우려도 커지고 있다. 당시 자유한국당(국민의힘 전신)은 탄핵 직후인 3월 첫 주에는 9%(한국갤럽), 4~5월에는 11~13% 박스권에 갇힌 채 6월 지방선거를 치렀고 대구·경북 외 전패라는 역대 최악의 성적표를 받았다.
방미 이후 당 장악력이 급격하게 떨어진 장 대표가 선거 분위기를 다잡지 못하면서 지리멸렬한 분위기도 계속되고 있다. 장 대표는 이날 최고위원회의에서 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”며 해당행위에 대한 강력 조치를 경고했다. 특히 장 대표는 “해당행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 후보자를 교체하겠다”고 말했다.
이는 친한(친한동훈)계 의원들이 국민의힘 당적을 유지한 채 무소속 한동훈 전 대표의 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 당선을 위한 무공천을 요구하고, 선거 지원에 나선 것 등을 겨냥한 것으로 풀이된다. 친한계가 공직선거법상 불가능한 박형준 부산시장과 한 전 대표간 연대설을 띄우는 데 대해서도 강력 조치할 방침이다.
국민의힘 핵심관계자는 통화에서 “당의 화합을 위해 윤리위원회를 멈춘 것인데 이를 악용하는 데 대한 경고”라고 설명했다. 그럼에도 친한계는 오는 26일 부산 북구 구포초등학교에서 열리는 동문체육대회에 대거 참석할 것으로 전해진다.
한편 지난달 23일 대구시장 공천 컷오프(공천배제) 이후 법적 대응과 강력 반발을 이어온 주호영(6선) 의원은 이날 최종적으로 출마를 접었다. 주 의원은 기자회견에서 “인격은 없는데 지위는 높고 지혜는 적은데 꿈이 크면 화를 입지 않는 자가 드물 것이라 했다”며 장 대표의 사퇴를 요구했다.
손지은 기자
2026-04-24 8면
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