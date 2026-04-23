“인천시민 뛰는데 시정이 발목 잡아… 압도적 구조 전환 필요”[6·3선거 후보 인터뷰]

‘인천시장 도전’ 민주당 박찬대규제 많고 혜택 적은 ‘이중소외’ 타파
AI·바이오·컬처·에너지를 중심으로
구조부터 바꾸면 성장 잠재력 충분
대표 친명… 중앙정부와 호흡 맞춰
현장서 시민 체감할 변화 만들 것
서울·경기·인천은 경제생활공동체
상시 협력 체계 만들어 시너지 유도
“인천이 성장이 멈춘 도시로 주저앉을 것인지 중대한 기로에 서 있습니다.”
6·3 지방선거 더불어민주당 인천시장 후보인 박찬대 의원은 “인천 경제의 포장지를 벗기고 실상을 들여다보면 그야말로 참담한 위기 상황”이라며 “시민이 온 힘을 다해 뛰고 있는데 시정이 제자리걸음을 하니 거대한 도시가 발목 잡혀 멈춰버렸다”고 말했다.
박 의원은 23일 서울 마포구 상암동의 한 사무실에서 서울신문과 만나 “인천 경제성장률이 뚝뚝 떨어지는데 지난 4년 시정을 보면 큰 변화를 만들기보다 현상을 유지·관리하는 데 머물렀다”고 지적했다. 그러면서 “관리형 시장으로 한계가 있다. 지금 인천은 유지가 아닌 ‘압도적 전환’이 필요한 시점”이라며 인천시장 출마의 변을 밝혔다.
‘인천 토박이’로 연수갑 3선 의원을 지낸 박 의원은 이재명 대표 시절 원내대표로 호흡을 맞춘 대표적 친명(친이재명) 인사로 꼽힌다. 그는 “중앙정부와 호흡하면서 예산과 정책을 끌어오고, 그걸 현장에서 바로 결과로 만들어야 시민들이 변화를 체감할 수 있다”고 강조했다. 다음은 일문일답.
-인천 경제가 위기인가.
“성장률이 지속적으로 떨어지고 있다. 지난해 잠정치는 -0.5%까지 떨어졌다. 인천은 구조적으로 수도권정비법에 따른 규제를 받으면서 동시에 혜택은 서울, 경기에 밀려 ‘이중소외’에 빠졌다. 단순한 행정으로는 해결이 어렵다. 구조만 바꾸면 인천은 성장할 잠재력이 충분하다. ‘압도하라 인천’을 슬로건으로 내건 이유다.”
-국민의힘 후보 유정복 시장을 ‘용역시장’이라고 비판했는데.
“유 시장의 공약은 거창했다. 1·2호 공약이었던 제물포 르네상스와 뉴홍콩시티 같은 원도심 개발 프로젝트를 전면에 내세웠다. 하지만 눈에 보이는 성과는 없었다. 제물포 르네상스 관련 용역비만 약 80억원이 투입됐고, 뉴홍콩시티도 약 12억원의 용역비가 들어갔다. 결국 정책을 직접 끌고 가기보다 용역에 의존하고, 계획 단계에서 머무르는 방식이 반복되다 보니 ‘용역시장’이라는 표현을 쓴 것이다.”
-공천받고 출마 선언까지 50일 정도 걸렸는데.
“‘현장형 시장’이 되겠다고 약속했다. 그 사이 서해5도를 시작으로 인천 곳곳을 돌며 시민들을 만났고 지역이 겪는 문제를 현장에서 확인했다. 특히 원도심을 돌며 인천 내 균형 발전을 집중적으로 들여다봤다. 인천이 왜 정체가 돼 있는지, 이중소외 구조를 어떻게 풀지, 인천의 자원을 어떻게 하나로 묶을지 고민하고 전략을 짜는 시간이었다.”
-현장 분위기는 어떤가.
“정말 많은 분이 알아봐 주시고 반겨주셔서 너무나 감사한 마음이다. 손을 꼭 잡아주시고, 반갑게 맞아주시는 분들이 많다. 말씀하시다가 울먹이시는 분도 계신다. 기대가 큰 만큼 그 기대를 결과로 보여드려야 한다는 책임도 크다.”
-출마 선언 후 송도 바이오 업체를 찾은 이유는.
“인천의 미래 비전으로 ‘ABC(인공지능·바이오·컬처)+E(에너지)’를 내세웠다. 이중 인천 바이오는 이미 세계적 수준이다. 세계 최대 규모의 바이오의약품 생산능력을 가진 기업들이 자리하고 있다. 그러나 복제약, 바이오 시밀러 중심으로 성장하다보니 일자리로 연결되는 데 한계가 있다. 업체들은 잘하는 것에 집중하고 인천은 신약 개발 인프라를 만들어 모자란 부분을 지원할 것이다.”
-수도권 다른 후보와 공동 행보도 눈에 띈다.
“서울, 경기, 인천은 행정 구역만 나뉘어 있을 뿐 시민의 삶은 하나로 연결된 ‘경제 생활 공동체’다. 교통, 주거, 산업 등 수도권의 핵심 현안은 한 지역의 노력만으로는 한계가 분명하다. 앞으로 ‘수도권 행정협의회’를 중심으로 상시 협력 체계를 만들 예정이다. 개별 지방자치단체의 칸막이를 허물고 속도감 있게 문제를 풀어나갈 수 있는 진짜 시너지 효과가 발생할 것으로 본다.”
-연수갑 보궐선거도 함께 치른다.
“두 선거의 결과를 따로 떼어 볼 수 없다. 인천시장 후보인 저와 손을 맞잡고 인천의 대전환을 실현할 가장 강력한 파트너를 찾는 과정이다. 특히 연수갑은 부족한 저를 3선 중진으로 든든하게 키워주신 제 정치적 고향이자, 험지에서 옥토로 변한 소중한 당의 자산인 곳이다. 인천시장 후보로서 제 역할에 온전히 집중하며, 당이 선택한 훌륭한 후보와 함께 원팀으로 인천 전체의 승리를 만들어 나갈 것이다.”
강윤혁·강동용 기자
2026-04-24 8면
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