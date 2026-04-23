국힘 지지율 15%… 장동혁 “해당 행위 땐 후보 교체”

또 창당 후 최저치 경신… 민주 48%

장, 친한계 겨냥 기강 잡기 안간힘



주호영 불출마 선언… 장 사퇴 요구

이미지 확대 장동혁(가운데) 국민의힘 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

안주영 전문기자

2026-04-24 8면

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6·3 지방선거를 앞둔 국민의힘 정당 지지율이 창당 후 최저치를 또 경신하며 당내 위기감이 커지고 있다. 이런 가운데 장동혁 대표는 “해당행위를 한 후보자는 즉시 교체하겠다”며 기강잡기에 나섰다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 23일 발표한 전국지표조사(NBS·표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 국민의힘 지지율은 15%로 집계됐다. 더불어민주당은 48%다.이는 국민의힘이 탄생한 2020년 9월 이후 최저치다. 같은 조사에서 국민의힘 최저 지지율은 대선 패배 직후인 지난해 8월 첫째주 16%였는데 이를 갈아치운 것이다. 2주 전 조사보다 3%포인트가 떨어진 만큼 최악의 경우 한 자릿수대로 지지율이 더 주저앉을 가능성도 있다.이에 이번 선거와 마찬가지로 탄핵과 대선 패배 후 치러진 2018년 지방선거의 악몽이 재연될 것이란 우려도 커지고 있다. 당시 자유한국당(국민의힘 전신)은 탄핵 직후인 3월 첫 주에는 9%(한국갤럽), 4~5월에는 11~13% 박스권에 갇힌 채 6월 지방선거를 치렀고 대구·경북 외 전패라는 역대 최악의 성적표를 받았다.방미 이후 당 장악력이 급격하게 떨어진 장 대표가 선거 분위기를 다잡지 못하면서 지리멸렬한 분위기도 계속되고 있다. 장 대표는 이날 최고위원회의에서 “기강이 무너진 군대로는 전투에서 절대 이길 수 없다”며 해당행위에 대한 강력 조치를 경고했다. 특히 장 대표는 “해당행위를 한 사람이 후보자라면 즉시 후보자를 교체하겠다”고 말했다.이는 친한(친한동훈)계 의원들이 국민의힘 당적을 유지한 채 무소속 한동훈 전 대표의 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 당선을 위한 무공천을 요구하고, 선거 지원에 나선 것 등을 겨냥한 것으로 풀이된다. 친한계가 공직선거법상 불가능한 박형준 부산시장과 한 전 대표간 연대설을 띄우는 데 대해서도 강력 조치할 방침이다.국민의힘 핵심관계자는 통화에서 “당의 화합을 위해 윤리위원회를 멈춘 것인데 이를 악용하는 데 대한 경고”라고 설명했다. 그럼에도 친한계는 오는 26일 부산 북구 구포초등학교에서 열리는 동문체육대회에 대거 참석할 것으로 전해진다.한편 지난달 23일 대구시장 공천 컷오프(공천배제) 이후 법적 대응과 강력 반발을 이어온 주호영(6선) 의원은 이날 최종적으로 출마를 접었다. 주 의원은 기자회견에서 “인격은 없는데 지위는 높고 지혜는 적은데 꿈이 크면 화를 입지 않는 자가 드물 것이라 했다”며 장 대표의 사퇴를 요구했다.손지은 기자