전경원 수성구청장 예비후보 “청년정책, 현금 대신 ‘정착 패키지’”

이미지 확대 전경원 국민의힘 대구 수성구청장 예비후보가 지난 4일 대구 수성구 범어동에 있는 선거사무소 개소식을 열고 인삿말을 하고 있다. 전경원 예비후보 선거사무소 제공

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대구시의회 국민의힘 원내대표를 지낸 전경원 수성구청장 예비후보가 청년 유출 문제 해법으로 주거와 일자리, 교육, 커뮤니티를 망라한 ‘청년 정착 패키지’를 제시했다. 청년이 지역에 머무를 수 있도록 생활 전반을 지원하는 플랫폼을 마련하겠다는 것이다.전 예비후보는 23일 보도자료를 내고 “주거, 일자리, 실무 교육, 커뮤니티 공간을 각각 따로 떼어놓는 것이 아니라 한 번에 연결하는 플랫폼을 마련하겠다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “청년정책을 단기 이벤트나 일회성 현금 지원으로 접근하지 않겠다”고 덧붙였다.그는 이어 “수성구는 교육과 생활환경은 뛰어나지만, 청년에게는 높은 주거비와 정보 접근의 한계가 큰 장벽으로 작용하고 있다”며 “이로 인해 청년이 지역을 떠나는 구조가 고착화되고 있다”고 진단했다.전 예비후보는 기존 청년 정책이 분야별로 나눠져 있어 정작 혜택을 받아야 할 청년들이 효능감을 느끼지 못한다고 지적했다. 이에 대한 대책으로 ‘통합 지원 창구’를 마련하겠다는 게 전 예비후보의 설명이다. 그는 “정보를 찾다가 포기하는 구조를 바꾸는 것이 첫 단계”라고 강조했다.이와 함께 지역 기업과 연계해 일자리 마련에 힘쓰겠다는 공약도 내세웠다. 전 예비후보는 “지역 기업과의 인턴십, 프로젝트 매칭, 실무형 취업 교육을 정례화해 청년들이 실제로 수성 안에서 경력을 시작할 수 있도록 만들 것”이라며 “이력서와 면접, 포트폴리오 코칭은 물론 청년 창업에 대해서도 단순 공간 제공에 그치지 않고 멘토링, 판로, 투자 연결까지 끝까지 책임지는 구조를 만들겠다”고 약속했다.또한 청년들이 각종 정보를 나눌 수 있는 커뮤니티 거점도 마련하겠다는 구상을 밝혔다. 그는 “청년에게는 일자리만 필요한 것이 아니라 정보를 나누고 모일 수 있는 공간도 필요하다”며 “상담과 교육, 모임이 가능한 거점을 생활권 안에 둬서 청년이 수성 안에서 관계를 만들고 기회를 찾을 수 있게 하겠다”고 강조했다.그는 구체적인 재원 조달 방안도 공개했다. 국비와 시비 사업을 적극적으로 활용하고 구비는 핵심 기능을 중심으로 투입하겠다는 방침이다. 전 예비후보는 “효과가 입증되지 않는 사업은 과감히 정리하고, 취업과 창업, 정착률로 성과가 확인되는 정책만 확대하겠다”고 말했다.대구 민경석 기자