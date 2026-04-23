추경호, 김부겸 직격 “행정통합 무산 사과하라…신공항은 국가사업 돼야”

이미지 확대 발언하는 추경호 후보 추경호 국민의힘 대구시장 예비후보가 13일 대구 수성구 대구MBC에서 열린 제9회 전국동시지방선거 국민의힘 대구시장 경선 비전토론회에서 발언하고 있다. 2026.04.13. 뉴시스

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국민의힘 대구시장 후보로 나선 추경호 의원이 더불어민주당 후보인 김부겸 전 국무총리가 공공자금 관리 기금을 활용한 대구·경북(TK) 신공항 건설 방안을 두고 “결국 부채 돌려막기에 불과한 궁여지책”이라며 강도 높게 비판했다.추 의원은 23일 입장문을 내고 “대구시 재정은 물론, 대구 청년 등 미래세대에 막대한 부담을 떠넘기는 최악의 선택”이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 “김 전 총리가 제안하는 방식을 따르게 되면 TK신공항 건설의 국가사업 전환을 이재명 정부가 거부할 구실이 될 뿐”이라고 덧붙였다.추 의원은 지난해 국무총리실 국정감사에서 청와대와 총리실이 주도해 TK신공항 건설을 국가사업으로 추진해야 한다는 주장을 펼친 바 있다. 군사공항은 국가 안보 필수 시설이므로 이를 이전하는 건 국가사무이지, 지자체 사무가 아니라는 것이다. 일본 후텐마, 사우디 리야드, 싱가포르 파야 레바르 공항 등 해외 사례를 봐도 군 공항 이전 비용을 지자체가 감당하는 건 유례가 없는 일이라는 게 추 의원의 주장이다.그는 김 전 총리가 2028년까지 TK 행정통합을 이뤄내겠다고 공약한 데 대해서도 “사과가 먼저”라고 지적했다. 추 의원은 “김 전 총리가 지금 해야 할 것은 추미애 법사위원장의 몽니, 정청래 대표의 말 바꾸기, 이재명 대통령의 외면으로 무산된 대구·경북 행정통합에 대한 진심 어린 사과를 각 당사자와 민주당에 촉구해야 한다”며 “본인 역시 이 문제에 대해 침묵하고 있던 것에 500만 TK 시도민 앞에 사죄해야 한다”고 꼬집었다.이와 함께 “김 전 총리가 TK통합에 대해 진정성이 있다면 그 핵심사업이 될 신공항 건설의 국가사업 전환을 최우선 공약해야 한다”면서 “행정통합 인센티브도 2년 뒤 총선을 기약할 것이 아니라 최소한 군사공항 이전만이라도 지금 당장 전남광주특별시와 마찬가지로 지원할 것을 요구해야 한다”고 촉구했다.추 의원은 신공항 사업의 국가사업 전환과 함께 토지보상 문제 해결에도 나서겠다고 밝혔다. 그는 “취임 즉시 비상경제상황실에서 해당 사안에 대한 현실적인 지원 방안을 조속히 마련하겠다”며 “또한 신공항을 중심으로 군위·의성 에어시티 조성사업이 TK 광역경제권 구상의 대표사업이 되도록 할 것”이라고 했다. 이어 “대구 군 공항(K2) 등 후적지 약 100만 평을 글로벌 관광·상업·첨단산업 융합도시로 조성하기 위해 지역 우수 대학의 연합캠퍼스 구축, 신산업 연계 산학연구 메카 조성 등에 나설 것”이라 밝혔다.이 밖에도 “광역 인프라 사업도 TK 통합 준비 사업으로 격상해 정부 지원을 확실히 받아 내겠다”며 “단순한 공항 이전이 아니라, 기존 도시구조 재개편, 교통망 구축, 신도시 개발이 포함된 4대 패키지 개발전략으로 대구의 신성장축을 만들겠다”고 말했다.대구 민경석 기자