오세훈, 27일 후보 등록…캠프는 종로 구도심 관철동

이미지 확대 오세훈 서울시장이 23일 시청에서 열린 서울-샌프란시스코 친선결연 50주년 기념 ‘감사의 정원’ 석재기증식에서 인사말을 하고 있다.

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6월 지방선거를 앞둔 오세훈 서울시장이 오는 27일 예비후보 등록 후 본격 선거전에 뛰어든다.오 시장 측은 예상보다 이른 후보 등록 배경에 대해 “시민 속으로 들어가 현장을 뛰겠다는 각오가 담겨 있다”고 밝혔다.캠프 사무실은 종로구 관철동 대왕빌딩에 마련될 예정이다. ‘초심’과 ‘구도심 발전’의 의지를 부각하기 위한 선택으로 풀이된다.오 시장 관계자는 “선거사무실을 구도심 개발의 시급성을 상징하는 지역으로 선택한 것은 도시 균형발전과 종로지역 등 구도심 발전 의지를 보여주는 것”이라며 “과시보다 시민의 눈높이에서 출발하겠다는 ‘초심’을 드러내는 동시에 현장 중심·생활 밀착형 선거의 상징”이라고 말했다.오 시장은 이번 선거 캠프를 청년 정책 위주로 운영하고, 캠페인도 청년들이 참여·주도하는 구조로 진행할 예정이다. 오 시장 관계자는 “민선8기 서울시정이 ‘동행·매력 특별시’를 기조로 약자와 동행하고 도시경쟁력을 높이는 데 주력해왔다면 이번 선거 과정에서는 ‘더 건강하고 더 따뜻한 삶의 질 특별시’를 강조할 계획”이라고 덧붙였다.송현주 기자