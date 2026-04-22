與, 김용 공천에 선 긋나… 조승래 “부정적 의견이 좀더 강해”

정청래 “선거에 도움 되느냐가 기준”
金 “외면 땐 자기부정… 승복은 할 것”
이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장의 6·3 국회의원 재보궐 공천을 놓고 당내 갑론을박이 계속되는 가운데 정청래 더불어민주당 대표가 ‘선거에 도움이 되느냐’를 공천 기준으로 제시했다. 사법 리스크가 있는 김 전 부원장을 공천할 경우 전체 선거에 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려도 적지 않은 만큼 최대한 신중하게 따져 보겠다는 뜻으로 풀이된다.
정 대표는 22일 경남 통영 현장 최고위원회의에서 재보궐과 관련해 “모든 선거의 핵심 전략은 국민 눈높이와 승리의 관점”이라며 “선거에 도움이 되면 하고 선거에 도움이 되지 않으면 안 하겠다”고 밝혔다.
조승래 사무총장도 이날 오전 CBS 라디오에서 김 전 부원장 공천에 대해 “대체로 긍정적인 면보다는 부정적인 면이 많지 않으냐는 의견들이 좀더 강한 것 같다”면서 “김 전 부원장을 비롯해 당의 좋은 자원들은 합리적이고 객관적인 프로세스를 통해 의사 결정을 하면 수용할 것”이라고 전했다.
이를 두고 일각에서는 당 지도부가 김 전 부원장을 공천하지 않는 쪽으로 기운 것 아니냐는 해석이 나왔다. 다만 친명(친이재명)계를 중심으로 김 전 부원장 공천 요구가 이어지고 있어 정 대표가 막판까지 고민하는 모습을 보일 것이라는 관측이 나온다.
전현희 의원은 페이스북에 “당이 해야 할 일은 명확하다. 그의 정치적 명예를 온전히 회복시키고 제자리로 돌려놓는 것”이라며 김 전 부원장의 출마를 지지한다고 밝혔다. 반면 수도권 지역의 민주당 한 의원은 “사실 선거에 도움이 되는 공천은 아니지 않으냐”면서 “조작 기소 피해를 입었다고 해도 공천은 별개 사안”이라고 지적했다.
이런 가운데 김 전 부원장은 한 유튜브 채널에서 “조작 (기소를) 당한 사람을 민주당이 국정조사까지 하는데 저를 외면하면 ‘자기부정 아니겠는가’ 하는 생각을 하지만, 공천 안 준다고 ‘열받는다’ 이렇게 할 수는 없다. 당연히 승복할 것”이라고 강조했다. 한편 민주당은 재보궐 영입 인사 중 한 명으로 개혁신당 출신 김용남 전 의원을 유력하게 검토하는 것으로 전해졌다.
강윤혁 기자
2026-04-23 6면
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