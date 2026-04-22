이미지 확대 악수하는 서울시장 후보들 더불어민주당과 국민의힘 서울시장 후보인 정원오(왼쪽) 전 성동구청장과 오세훈 시장이 22일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 서울시사회복지사협회 창립 40주년 기념행사에서 웃으며 악수하고 있다.

연합뉴스

2026-04-23 5면

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더불어민주당과 국민의힘 서울시장 후보인 정원오(왼쪽) 전 성동구청장과 오세훈 시장이 22일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 서울시사회복지사협회 창립 40주년 기념행사에서 웃으며 악수하고 있다.연합뉴스