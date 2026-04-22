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악수하는 서울시장 후보들

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수정 2026-04-22 18:19
입력 2026-04-22 18:19
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악수하는 서울시장 후보들
악수하는 서울시장 후보들 더불어민주당과 국민의힘 서울시장 후보인 정원오(왼쪽) 전 성동구청장과 오세훈 시장이 22일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 서울시사회복지사협회 창립 40주년 기념행사에서 웃으며 악수하고 있다.
연합뉴스

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더불어민주당과 국민의힘 서울시장 후보인 정원오(왼쪽) 전 성동구청장과 오세훈 시장이 22일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 서울시사회복지사협회 창립 40주년 기념행사에서 웃으며 악수하고 있다.

연합뉴스
2026-04-23 5면
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