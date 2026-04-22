져도, 또 져도 ‘험지로’… 이정현 “전국 정당 포기 못 한다”

국힘 전남·광주시장 후보로 확정

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2026-04-23 5면

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6·3 지방선거 국민의힘 전남·광주통합특별시장 후보로 확정된 이정현 전 공천관리위원장의 호남을 향한 ‘험지 개척’ 행보는 진행형이다. ‘한 방향’ 정치를 고집해 온 그는 22일 “전국 정당을 포기할 수 없다”고 했다.박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 “통합시장 후보로 이 전 위원장을 단수추천하기로 의결했다”고 밝혔다.이 전 위원장은 ‘광주·전남 방위산업 중흥제언’이라는 페이스북에서 “30%만 바뀌면 정치는 무시할 수 없게 된다. 예산이 움직이고 정책이 달라지고 야당도 협조하지 않을 수 없다”며 ‘30%의 선택, 30% 혁명’을 강조했다.국민의힘 ‘혁신 공천’을 기치로 내걸고, 대구·충북 컷오프(공천 배제) 파동의 중심에 섰던 1기 공관위원장에서 ‘플레이어’로 탈바꿈한 그는 지난 5일 “다 포기할 때 몸부림이라도 치겠다”며 전남광주특별시장 출마를 알렸다. 보수 정당의 불모지로 꼽히는 전남·광주행 신청자가 0명인 가운데 ‘2기 공관위’는 추가 공모를 열었고, 이 전 위원장과 안태욱 광주 광산을 당협위원장이 신청했다.국민의힘 지지율이 연일 최저치를 경신하는 상황에서 자칫 선거비용 일부도 보전(공직선거법상 득표율 10~15%은 절반·15% 이상 전액 보전) 받을 수 없다는 위기감에 출마 준비자들도 주저했던 것으로 보인다. 이 전 위원장은 서울신문과 통화에서 “이번 선거에서 선거비 보전을 받지 못할 가능성이 크고 후원도 거의 없다”면서도 “유세차·홍보물·선거운동원 모두 줄이고 맨손으로 싸우겠다. 이건 돈의 싸움이 아니다”라고 강조했다.그는 험지 개척 배경에 대해 “전국 정당 포기를 용납할 수 없다는 집념이 있다”고 설명했다. 당내 공천 갈등에 대해선 “쉬운 곳만 찾아다니며 이기려고만 하는 것은 정치가 아니다. 힘들고 어려운 지역에 가서 바꿔야 한다”고 덧붙였다.이 전 위원장은 1995년 광주시의원 출마부터 호남의 문을 7번 두드렸고, 이 중 5번 낙선했다. 2004년 17대 총선 당시 광주 서구을에서 1.03%를 득표했던 그는 2014년 7·30 전남 순천·곡성 보궐선거에서 26년 만에 호남 지역 첫 보수정당 당선자가 됐다. 2016년 20대 총선에선 전남 순천에서 득표율 44.54%를 기록하며 당당히 3선 고지에 올랐다.한편 공관위는 전북지사 후보에는 양정무 전 전주갑 당협위원장을 단수 추천했다. 대구시장 경선에서 컷오프된 뒤 공관위 결정에 반발해 낸 주호영 의원의 효력 정지 가처분 항고는 기각됐다.곽진웅 기자