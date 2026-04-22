김진태 “속이 탄다, 결자해지해 달라” 장동혁 “어떤 것 말하는지 모르겠다”

강원 방문한 장동혁에게 쓴소리

2026-04-23 5면

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국민의힘 6·3 지방선거 강원지사 후보인 김진태 현 지사가 22일 장동혁 대표에게 “당장 42일 뒤면 생사가 결정되는 후보 입장에서 속이 탄다”며 “결자해지”를 요구했다. 전국에서 ‘자체 선거대책위원회’를 예고하며 ‘반장(반장동혁)’ 정서가 확산되는 와중에 강원에서도 불만이 터져나온 것이다. 이에 대해 장 대표는 “결자해지가 어떤 것을 말하는지 모르겠다”고 반응했다.장 대표는 이날 강원 양양군 손양면 수산리어촌마을회관을 찾아 지방선거 지역 공약을 발표했다. 이후 현남면 남애항을 찾아 그물을 정리하고 어업용 면세유 가격 현황을 점검했다. 장 대표가 광역단체장 후보의 현장 지원에 나선 것은 지난 6일 인천 현장 최고위원회의 이후 16일 만이다. 현장에서 김 지사는 장 대표를 향해 “‘내가 원래 빨간당(국민의힘을 의미)이었는데 이번엔 중앙당 생각하면 열불나서 투표 안 한다’라는 사람이 많다”며 앞서 예고했던 ‘쓴소리’를 시작했다. 그러면서 “300명쯤 되는 강원의 당 후보들이 하루 종일 발이 부르트도록 다녀봐야 중앙 뉴스가 뜰 때마다 가슴이 철렁 내려앉는다”며 “당이 어느 정도는 뒷받침을 해줘야 한다”고 말했다.김 지사는 장 대표에게 “붙잡으려고 하면 더 멀어져가는 게 세상의 이치 아니겠나. 옛날에 그 멋진 장동혁으로 돌아가줬으면 좋겠다”며 ‘결자해지’를 언급했다. 사실상 ‘2선 후퇴’를 요구한 것으로 풀이된다. 이에 장 대표는 묵묵히 종이에 뭔가를 쓰면서 즉답은 피했다.강원 지역 의원 중 장 대표 일정에 동행한 의원은 이양수(속초·인제·고성·양양) 의원 1명뿐이었다. 한기호·이철규·박정하·유상범 의원은 불참했다.장 대표는 남애항 일정을 마친 뒤 김 지사의 발언에 대해 “당을 위한 애정의 말로 생각하고 선거에서 이기기 위해서 중앙당이 무엇을 해야 할지 고민해보도록 하겠다”고 했다.﻿양양 박효준 기자