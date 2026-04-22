[포토] 그물 정리 작업하는 장동혁 대표

1 / 7 이미지 확대 22일 강원 양양군 현남면 남애항을 찾은 국민의힘 장동혁 당 대표가 어선 그물 정리를 하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 강원 양양군 현남면 남애항을 찾은 국민의힘 장동혁 당 대표(중간)와 김진태 강원지사 예비후보가 어선 그물 정리를 하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 강원 양양군 현남면 남애항을 찾은 국민의힘 장동혁 당 대표가 어선 그물 정리를 하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 강원 양양군 현남면 남애항을 찾은 국민의힘 장동혁 당 대표가 김진태 강원지사 예비후보의 농담에 웃음 짓고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 강원 양양군 현남면 남애항을 찾은 국민의힘 장동혁 당 대표가 어민들의 고충을 듣고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 강원 양양군 현남면 남애항을 찾은 (왼쪽부터) 국민의힘 장동혁 당 대표, 김진태 강원지사 예비후보, 정점식 정책위의장이 어선 그물 정리를 하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

이미지 확대 22일 강원 양양군 손양면 수산리어촌마을회관을 찾은 국민의힘 김진태 강원지사 예비 후보가 지도부를 향해 쓴소리하자 장동혁 당 대표가 이를 받아적고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 6·3 지방선거 강원도지사 후보인 김진태 현 지사가 22일 장동혁 대표의 면전에서 사실상 거취 결단을 요구했다.장 대표와 지도부가 ‘강원도 공약’을 발표하기 위해 강원도 양양 수산리어촌마을회관에 둘러앉은 자리였다.김 지사는 모두발언에서 “여독도 안 풀리셨을 텐데 강원도까지 방문해주셔서 감사하다”며 말문을 열었다. 장 대표가 최근 8박 10일의 방미 일정으로 자리를 비웠던 것을 겨냥한 발언으로 해석됐다.그는 “제가 현장을 다녀보니 ‘내가 원래 빨간 당이었는데, 이번엔 중앙당 생각하면 열불나서 투표 안 한다’는 사람들이 많다”며 “그런 분들이 투표장에 안 나오시면 우리는 정말 희망이 없다”고 말했다.이어 “하루 종일 발이 부르트도록 다녀봐야 중앙 뉴스가 뜰 때마다 가슴이 철렁 내려앉을 때가 많다. 당장 이제 42일 뒤면 생사가 결정되는 후보 입장에선 속이 탄다”며 “대표님을 만나면 더 세게 얘기해달라는 후보들도 있다”고 전했다.그러면서 “붙잡으려 하면 더 멀어져 가는 게 세상의 이치”라며 “옛날에 그 멋진 장동혁으로 돌아가 주셨으면 좋겠다. 결자해지가 필요하다”고 요구했다.이를 두고 당 관계자는 김 지사의 발언에 대해 “사실상 장 대표에게 스스로 알아서 거취를 결정하라는 뜻 아니겠느냐”라고 말했다.장 대표는 쓴소리가 쏟아지는 동안 고개를 푹 숙인 채 묵묵히 메모를 이어갔다.그는 “평생 강원도와 상관없이 살아온 ‘낙하산’ 후보에게 강원도 살림과 강원도 발전을 맡길 수는 없다”면서, 강원지사 출마를 선언한 더불어민주당 우상호 예비후보를 겨냥했다.이어 “김 지사는 지금도 이재명 정권의 강원도 홀대에 삭발로 맞서 싸우며 강원 발전의 비전을 키우고 있다”며 “국민의힘은 김 지사와 굳게 손잡고 강원 발전을 위해 모든 힘을 아낌없이 쏟아부을 것”이라고 강조했다.다만 장 대표는 현장에서는 김 지사의 결자해지 요구 등에는 직접적인 언급을 하지 않았다.장 대표는 이후 기자들과 만나 ‘결자해지 요구’에 대한 질문에 “결자해지가 어떤 것을 말씀하시는지 모르겠다”면서 “저는 지방선거에서 우리가 최선의 결과를 낼 수 있도록 노력하고 있고, 그것이 저에게 지금 주어진 책임이라고 생각한다”고 말했다.그는 중앙당에 대한 김 지사의 비판에 “당을 위한 애정의 말씀으로 생각하고 선거에서 이기기 위해, 중앙당이 무엇을 해야 할지 고민해 보도록 하겠다”고 언급했다.국민의힘은 애초 이날 현장에서 최고위도 진행하는 방안을 검토했으나 공약 발표 행사로 대체했다.강원도 일정에는 강원 속초시 인제·고성·양양군이 지역구인 이양수 의원을 비롯해 정점식 정책위의장, 정희용 사무총장, 박성훈 수석대변인, 박준태 당 대표 비서실장, 조승환 여의도연구원장, 강명구 조직부총장, 양향자 최고위원, 함인경 대변인 등이 동행했다.한편 장 대표는 이날 현장에서 강원 지역 교통 공약으로 ▲춘천∼속초 간 동서고속화철도의 2028년 조기 개통 ▲GTX-B 노선 춘천 연장 및 GTX-D 노선 원주 신설 ▲강원내륙선과 태백영동선 철도 고속화 등을 제시했다.또 강원도를 글로벌 의료 인공지능(AI)의 중심으로 육성하고, 제조업 중심의 의료기기 산업을 첨단 의료산업으로 바꾸겠다고 약속했다.온라인뉴스부