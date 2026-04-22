‘식비대납 의혹’ 재감찰 요구 與안호영, 단식 12일째 병원 이송

비당권파 최고위원 “정청래, 단식장 안 왔다”

송언석 국민의힘 원내대표, 단식장 위로방문

이미지 확대 전북지사 경선 관련 당의 재감찰 등을 요구하며 12일째 단식농성을 이어오던 안호영 더불어민주당 의원이 22일 서울 여의도 국회 천막농성장에서 병원으로 이송되기 전 구급대원에게 진찰을 받고 있다. 2026.04.22. 뉴시스

이미지 확대 더불어민주당 강득구·이언주 최고위원이 22일 국회 본청 앞에서 단식 12일 차를 맞은 안호영 의원의 천막 농성장을 찾아 기자회견을 하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

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6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패배한 뒤 단식 농성을 이어온 안호영 의원이 22일 병원에 이송됐다. 안 의원은 이 의원의 ‘제3자 식비 대납’ 의혹에 대한 재감찰을 요구해왔다.안 의원 측은 이날 언론공지를 통해 “오후 1시 40분쯤 119구급차에 실려 서울 중랑구 녹색병원으로 이송됐다”고 밝혔다. 안 의원은 지난 11일부터 이날까지 국회 본청 앞에서 12일째 단식을 이어왔다. 안 의원 측 관계자는 “단식 중 건강이 악화했고, 조정식 대통령 정무특보와 의료진의 권고에 따라 병원에 긴급 이송됐다”고 설명했다.안 의원은 이 의원의 제3자 식비 대납 의혹을 두고 당 윤리감찰단이 ‘혐의 없음’ 결론을 내자 재감찰을 요구하며 단식에 들어갔다. 이 의원이 전북지사 후보로 확정되고 감찰도 진행 중이지만, 안 의원은 감찰 결과가 나올 때까지 단식을 멈추지 않겠다며 단식을 지속해왔다.이날 오전 비당권파인 이언주·강득구 최고위원은 단식 농성장을 찾아 정청래 민주당 대표를 비판했다. 두 최고위원은 경남 통영 욕지도 인근 바다에서 열린 선상 현장 최고위원회의에 불참했다.이 최고위원은 정 대표를 향해 “동료 의원이 단식하고 있고, 당 대표실도 지나가는 길에 있는데 (정 대표가) 한 번도 오지 않고, 손 한번 잡아주지 않은 모습에 대해 상당한 자괴감을 느낀다”며 “당이 어쩌다가 이런 상황에 오게 됐는지 문제가 있다”고 비판했다. 강 최고위원 역시 “아무리 현장 최고위가 중요하다고 하더라도 소속 의원이 10여일째 단식 농성하는데 외면하고 가는 당 대표의 모습에 동의하지 않는다”고 말했다.송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 안 의원의 단식장을 찾았다. 송 원내대표는 단식장을 위로 방문한 뒤 기자들과 만나 “안 의원은 국회 활동을 하면서 상당히 합리적인 분으로 알고 있다”며 “갑자기 이렇게 단식을 해야될 정도로 정치가 이렇게 되다보니 안타까워 잠시 들렸다”고 했다.강동용 기자