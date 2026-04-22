[속보] 민주 안호영, 단식 12일째 저혈당 쇼크… 녹색병원 이송

이미지 확대 국민의힘 송언석 원내대표와 유상범 원내운영수석부대표가 22일 국회 본관 앞에서 단식 12일차를 맞은 안호영 더불어민주당 의원의 천막 농성장을 찾아 대화하고 있다. 2026.4.22 공동취재

이미지 확대 강득구·이언주 더불어민주당 최고위원이 22일 국회 본관 앞에서 단식 12일차를 맞은 안호영 의원의 천막 농성장을 찾아 대화하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스

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6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 탈락한 후 후보로 선출된 이원택 의원의 ‘제3자 식사비 대납’ 의혹을 제기하며 단식을 이어온 안호영 의원이 단식 12일째인 22일 병원에 이송됐다.안 의원은 지난 11일부터 국회 본관 앞에서 단식을 벌여오다 이날 오후 1시 40분쯤 119구급차에 실려 녹색병원으로 이송됐다.안 의원 측은 언론 공지를 통해 “안 의원은 단식 중 건강 악화로 조정식 대통령 정무특보와 의료진 권고에 따라 오후 1시 40분쯤 이송됐다”고 밝혔다.안 의원은 저혈당 쇼크 증상을 보인 것으로 전해졌다.이날 농성장에는 홍익표 청와대 정무수석, 강득구·이언주 민주당 최고위원, 송언석 국민의힘 원내대표 등이 다녀갔다.앞서 전북지사 후보 경선을 하루 앞둔 지난 7일 안 의원과 맞붙었던 이 의원의 제3자 식사비 대납 의혹이 불거졌다. 이 의원이 지난해 11월 참석한 한 청년 모임 식사 비용을 측근인 전북도의원이 도의회 업무 추진비 ‘쪼개기 결제’로 대납했다는 내용이다.안 의원은 이 의원 의혹에 대해 당 윤리감찰단이 ‘개인 혐의는 없다’고 결론을 내자, 재감찰을 요구하며 단식에 돌입했다.감찰은 진행 중이지만, 안 의원은 감찰 결과가 나올 때까지 단식을 멈추지 않겠다고 밝힌 바 있다.비당권파인 강득구·이언주 최고위원은 이날 오전 경남 통영 욕지도 인근 바다에서 열린 선상 현장 최고위원회의에 참석하지 않고 단식 농성장을 찾았다.이 최고위원은 “동료 의원이 단식하고 있고 당 대표실도 지나가는 길에 있는데, (정청래 대표가) 한 번도 오지 않고 손 한번 잡아주지 않은 모습에 대해 상당한 자괴감을 느낀다”며 “당이 어쩌다가 이런 상황에 오게 됐는지 문제가 있다”고 지적했다.강 최고위원은 “아무리 현장 최고위가 중요하다고 하더라도 소속 의원이 10여일째 단식 농성하는데 외면하고 가는 당대표의 모습에 동의하지 않는다”며 “당대표에게 호소한다. 안 의원 이야기를 귀 기울여주고 손을 잡아달라”고 말했다.이정수 기자