오세훈 “하루하루 피 말라… 장동혁, 후보들의 짐”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 21일 서울시청 지하1층 서울갤러리 내친구서울 1관에서 열린 창동 K-엔터타운 조성 기자설명회에서 발언하고 있다.

뉴시스

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국민의힘 서울시장 후보인 오세훈 현 시장은 21일 장동혁 대표를 향해 “지금 후보들께 짐이 되고 있다”고 비판했다. 오 시장은 이날 KBS 라디오 ‘전격시사’에서 장 대표 귀국에 대해 “썩 관심 두고 싶지 않다”며 이같이 밝혔다.그는 “후보들은 하루하루 피가 마를 타이밍”이라며 “(장 대표가 미국에서) 누구를 만나 어떤 말씀을 나눴기 때문에 지방선거에 어떤 도움이 될 것이라는 설명이 없다”고 지적했다. 이어 “당 지도부는 여기 있어도 별로 할 일이 없는 국면에 돌입했기 때문에 그렇게 변명할 수밖에 없는 처지가 된 게 아닌가”라고 말했다.그는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에 대해서는 “제가 서울시장을 하다가 성동구에 전략정비구역을 지정해놓고 나갔다”며 “그걸 박원순 시장이 들어와 올스톱시켰다. 재개발을 올스톱시켰는데 (성동구청장이던 정 후보는) 박 시장한테 한 마디도 어필한 적이 없다”고 강조했다.그러면서 “대통령이 장기보유특별공제 폐지에 대해 소셜미디어(SNS)에 쓰셔서 (정 후보에게) 입장을 내달라고 했는데 묵묵부답”이라며 “대통령께서 뭘 말씀하시면 서울시민 입장에서는 손해가 되는 일이라도 아마 반대 못 하실 것”이라고 덧붙였다.송현주 기자