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“오세훈 심판” 정원오 ‘용광로 선대위’… 이인영·서영교·박주민·전현희 등 합류

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이준호 기자
수정 2026-04-20 18:06
입력 2026-04-20 18:06

천준호 ‘吳 10년 심판본부’ 맡아

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보. 연합뉴스
정원오 더불어민주당 서울시장 후보.
연합뉴스


6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오 전 서울 성동구청장이 20일 선거대책위원회 구성을 마치고 본격적인 선거 준비에 돌입했다. 본선 경쟁자인 국민의힘 소속 오세훈 서울시장의 시정을 겨냥한 ‘오세훈 10년 심판본부’도 별도로 꾸렸다.

정 전 구청장 측은 이날 국회에서 “용광로·원팀 선대위 구성을 마쳤다”며 인선 내용을 소개했다. 상임선대위원장은 5선으로 서울 지역 최다선인 이인영 의원과 4선 서영교 의원이 맡았다. 경선 경쟁자였던 박주민·전현희·김영배 의원과 김형남 전 군인권센터 사무국장도 상임선대위원장으로 합류했다.

공동선대위원장에는 한정애·남인순·진선미·황희·김영호·진성준·고민정 의원 등이 이름을 올렸다. 한 의원은 인재영입위원장을, 황 의원은 특보단장을 각각 겸직한다. 당내 경선 과정에서부터 좌장 역할을 해온 이해식 의원이 총괄선대본부장으로 실무를 총괄하고, 채현일 의원은 종합상황본부장 및 지원본부장을 맡는다. 윤건영 의원이 전략총괄본부장을 맡았고, 정책총괄본부는 오기형·정태호 의원 2인 공동본부장 체제로 운영된다. 전략메시지본부는 박성준 의원, 유세본부는 김동아 의원, 캠페인본부는 한민수 의원이 이끈다.
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정 전 구청장은 또 재선 천준호 의원이 이끄는 ‘오세훈 10년 심판본부’를 설치해 지난 10년의 행정적 과오와 예산 낭비를 ﻿파헤칠 계획이다. 이해식 의원은 기자들과 만나 “이번 선거는 ‘오세훈 10년’을 심판하는 선거이고, 본선 전략도 이런 기조로 갈 것”이라고 밝혔다.

이준호 기자
2026-04-21 5면
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