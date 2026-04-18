[포토] 울산 전통시장서 족발 맛보는 정청래 대표

1 / 7 이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 18일 울산 남구 신정시장의 한 족발가게에서 족발을 직접 잘라 맛보고 있다. 2026.4.18

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이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 18일 울산시 남구 신정시장을 찾아 ‘영입인재 1호’ 전태진 변호사와 꽈배기를 먹고 있다. 2026.4.18

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이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 18일 울산시 남구 신정시장을 찾아 상인과 인사하고 있다. 2026.4.18

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이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 18일 울산시 남구 신정시장을 찾아 떡을 사고 있다. 2026.4.18

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이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 18일 울산시 남구 태화강 둔치에서 열린 ‘울산 자전거 대축전’을 찾아 자전거 페달을 굴려 팝콘을 튀기는 체험을 한 후 김상욱 울산시장 후보, ‘영입인재 1호’ 전태진 변호사와 팝콘을 나눠 먹고 있다. 2026.4.18

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이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 18일 울산시 남구 태화강 둔치에서 열린 ‘울산 자전거 대축전’을 찾아 어린이와 거북이 자전거 대결을 펼치고 있다. 2026.4.18

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이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 18일 울산시 남구 태화강 둔치에서 열린 ‘울산 자전거 대축전’을 찾아 자전거 페달을 굴려 팝콘을 튀기는 체험을 하고 있다. 2026.4.18

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정청래 더불어민주당 대표가 18일 울산을 찾아 김상욱 울산시장 후보와 ‘인재 영입 1호’ 전태진 변호사에 대한 지원 사격에 나섰다.정 대표는 이날 ‘울산 자전거 대축전’ 행사가 열린 남구 태화강 둔치와 신정시장을 잇달아 방문하며 민생 행보를 보였다.이곳은 김상욱 의원의 시장 출마로 6·3 보궐선거가 치러지는 지역구다. 전날 민주당 인재영입식을 치른 전 변호사가 전략공천 후보로 나설 예정이다.정 대표는 남구 신정시장에서 시민들과 만난 뒤 “울산은 민주당이 어려운 지역이라고 많이 말씀한다”면서도 “오늘 와서 보니까 그렇지 않다”고 밝혔다.이어 “한 상인이 귓속말로 ‘제가 지금은 빨간 옷을 입고 있는데 마음은 파랗다’고 전했다”며 “울산에도 조심스럽게 파란 바람이 일렁이고 있다. 최선으로 울산 시민을 섬기겠다”고 강조했다.그는 시장의 한 과일 가게에서 키위를 들고 “울산이 키운 전태진 변호사”라고 말하며 전 변호사를 언급했다.정 대표는 시장 방문에 앞서 찾은 ‘울산 자전거 대축전’ 개회식에선 “민주당 사람이 인사를 받으면 민주당 사람들만 박수를 치고 국민의힘 분들을 소개하면 국민의힘 분들만 박수 치는데, 그렇게 하면 안 된다”고 당부했다.그러면서 “태화강은 클 태(太), 화합할 화(和)를 쓴다”며 “오늘 자전거 대회는 민주당도 없고 국민의힘도 없다. 오로지 크게 화합해서 자전거당으로 통일해 주시기를 바란다”고 통합의 메시지를 냈다.다만 이날 행사장에 김두겸 시장을 비롯한 국민의힘 인사들도 참석하면서 여야 간 신경전도 벌어졌다. 김 시장이 내빈 소개에서 정 대표에게 “모두가 함께 인사하자”고 제안했으나 그는 자리에서 일어나지 않았다.울산 일정을 마친 정 대표는 이날 오후 경북 경주에서 민생 행보를 이어간다.온라인뉴스부