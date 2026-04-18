정장수 대구 중구청장 예비후보 “화재 현장 방치 두 달째…폐기물 처리하라”

이미지 확대 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보. 정장수 예비후보 선거사무소 제공

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정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보가 화재로 불탄 지역 내 상가가 방치되고 있는 데 대해 “즉각 폐기물을 처리해야 한다”고 밝혔다. 대구시 경제부시장을 지낸 경험을 바탕으로 적극행정을 촉구한 것이다.정 예비후보는 18일 페이스북을 통해 “지난 2월 9일 발생한 중구 종로 화재 현장이 두 달 넘게 방치돼 있다는 언론 보도를 봤다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “대형 화재도 아닌데 무슨 화재원인 조사를 두 달 넘게 하고 있다는 것인지 참으로 이해하기 어렵다”고 지적했다.그는 이어 “이유를 보니 국과수의 화재원인 조사가 아직 끝나지 않아서 현장을 보존해야 한다고 한다”며 “국과수에 (빠른 조사를) 촉구하고 안 되면 보존조치를 해제하고 즉시 폐기물을 처리하라”고 강조했다.정 예비후보는 ‘소방관서장이나 경찰서장은 화재현장 보존조치나 통제구역의 설정이 해당 화재조사와 관련이 없다고 인정되는 경우 지체 없이 해제해야 한다’고 명시된 소방의 화재조사에 관한 법률 시행령을 언급하며 “법률상 얼마든지 할 수 있는 일”이라고 촉구했다.대구 민경석 기자