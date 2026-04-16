정치 6·3 지방선거 [속보] 민주당 세종시장 후보에 조상호…국힘 최민호 현 시장과 대결 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/04/16/20260416500273 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-04-16 18:23 입력 2026-04-16 18:23 이미지 확대 발언하는 조상호 세종시장 출마 예비후보 3일 서울 여의도 더불어민주당사에서 열린 ‘세종특별자치시장 공직선거 후보자 선출을 위한 본경선 합동토론회’에서 조상호 예비후보가 발언하고 있다. 2026.4.3 연합뉴스 민주당 지방선거 세종시장 후보에 조상호…국힘 최민호 현 시장과 대결 권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지