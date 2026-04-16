권오상 대구 서구청장 예비후보, 이재화 시의회 부의장 지지에 세결집

전날 김종록·위용복 전 서구의장 지지 선언도

이미지 확대 이재화 대구시의회 부의장(왼쪽)이 16일 권오상 대구 서구청장 예비후보의 선거사무소를 찾아 지지를 공식 선언했다. 권오상 예비후보 선거사무소 제공

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권오상 국민의힘 대구 서구청장 예비후보가 세(勢) 결집에 나서는 데 이어 생활밀착형 복지 공약 마련에 집중하고 있다.16일 권오상 예비후보 측에 따르면 이재화 대구시의회 부의장이 선거사무소를 찾아 권 예비후보에 대한 지지를 공식 선언했다. 서구에 지역구를 둔 이 부의장은 “권 예비후보가 대구시와 서구에서 일하는 과정을 직접 지켜보고 내린 판단”이라며 “서구를 위해 이미 검증된 인물”이라고 지지하게 된 배경을 설명했다.전날에는 김종록, 위용복 전 서구의회 의장이 지지선언을 하기도 했다. 이들은 “권 예비후보는 오랜 행정 경험을 바탕으로 지역 현안을 정확히 이해하고 있는 준비된 인물”이라며 “실질적인 변화를 이끌 적임자로 판단해 지지를 결의했다”고 밝혔다.권 예비후보는 생활밀착형 공약을 내놓기도 했다. 대구여성회관 서구 이전 및 복합공간 조성, 장난감 도서관 확충 등이 핵심이다. 그는 “여성회관은 1989년 문을 연 뒤 시설 노후화와 접근성 문제로 이용률이 저조하다”며 “서구로 기능을 이전해 접근성을 높이고 교육·일자리·돌봄·문화가 결합한 복합공간으로 탈바꿈시키겠다”고 설명했다. 여성 일자리 지원과 경력단절 여성 재취업 프로그램, 가족 단위 생활밀착형 프로그램 등을 확대 운영하겠다는 게 권 예비후보의 설명이다.권 예비후보는 “고물가 시대에 아이 장난감 구입비조차 가계에 큰 부담이 되고 있다”며 “권역별 공공시설을 활용해 장난감 도서관을 조성하고, 온라인 예약 및 기부 플랫폼 운영을 통해 공공 돌봄 서비스를 강화하겠다”고 강조했다.한편, 서구 부구청장을 역임한 권 예비후보는 대구시의원을 지낸 김대현 예비후보, 서구 도시건설국장 출신의 송영현 예비후보와 3자 경선을 펼친다. 이에 권 예비후보는 허위·비방 없는 정책 중심 경선을 공식 제안하기도 했다.대구 민경석 기자