정치 6·3 지방선거 정청래, 부산서 전재수 지원사격 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/04/16/20260416005005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-16 00:40 입력 2026-04-16 00:40 이미지 확대 정청래(오른쪽 두 번째) 더불어민주당 대표와 부산시장 후보인 전재수(맨 오른쪽) 의원이 15일 부산 부산진구 부전시장의 한 붕어빵 가게에서 환하게 웃으며 상인과 이야기를 나누고 있다.부산 연합뉴스 정청래(오른쪽 두 번째) 더불어민주당 대표와 부산시장 후보인 전재수(맨 오른쪽) 의원이 15일 부산 부산진구 부전시장의 한 붕어빵 가게에서 환하게 웃으며 상인과 이야기를 나누고 있다. 부산 연합뉴스 2026-04-16 5면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지