정청래, 부산서 전재수 지원사격

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수정 2026-04-16 00:40
입력 2026-04-16 00:40
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정청래(오른쪽 두 번째) 더불어민주당 대표와 부산시장 후보인 전재수(맨 오른쪽) 의원이 15일 부산 부산진구 부전시장의 한 붕어빵 가게에서 환하게 웃으며 상인과 이야기를 나누고 있다. 부산 연합뉴스
정청래(오른쪽 두 번째) 더불어민주당 대표와 부산시장 후보인 전재수(맨 오른쪽) 의원이 15일 부산 부산진구 부전시장의 한 붕어빵 가게에서 환하게 웃으며 상인과 이야기를 나누고 있다.
부산 연합뉴스


정청래(오른쪽 두 번째) 더불어민주당 대표와 부산시장 후보인 전재수(맨 오른쪽) 의원이 15일 부산 부산진구 부전시장의 한 붕어빵 가게에서 환하게 웃으며 상인과 이야기를 나누고 있다.

부산 연합뉴스
2026-04-16 5면
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