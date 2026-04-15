오세훈 “정원오는 참으로 준비되지 않은 후보”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 15일 오후 서울 도봉구 창동 서울아레나 공사현장을 둘러본 후 공사장 관계자와 대화하고 있다. 2026.4.15. 뉴스1

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오세훈 서울시장이 15일 “참으로 준비되지 않은 후보라는 느낌을 지울 수가 없다”며 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 비판했다.오 시장은 이날 창동 서울아레나 공사 현장 점검 직후 취재진을 만나 “비전을 설정할 ‘개척자적 리더십’이 절실히 필요한 시점에 ‘민원반응형 리더십’으로 충분하다고 주장하는 정 후보께 참 답답하다는 느낌을 받는다”며 이같이 밝혔다.그는 전날 정 후보가 문화·관광 공약을 발표하면서 “요즘 서울을 찾는 해외 관광객들은 거대한 조형물보다는 성수와 한강, 시장과 골목처럼 서울시민의 일상과 매력이 살아 있는 공간에 열광한다”고 말한 것에 대해 “조형물 위주의 관광 정책을 펼친다는 폄하는 매우 시대착오적”이라고 강조했다.이어 “새로운 개척자적인 시도가 새로운 도시의 브랜드를 낳고 새로운 브랜드의 서울시가 많은 관광객, 외국 기업, 정주 인구를 끌어들인 것”이라며 “정 후보의 말은 관광 정책의 기본을 도외시한 시대착오적이고 연구가 부족한 말씀”이라고 덧붙였다.그러면서 정 후보의 공약에 대해 “1000만 도시, 글로벌 톱5를 지향하고 아시아 문화예술 심장의 역할을 할 ‘펀시티’를 지향하는 서울시 정책으론 턱없이 부족하다”고 지적했다.송현주 기자