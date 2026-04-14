민주 전북지사 경선 후폭풍 지속… 김관영 무소속 출마 가능성도

이원택 감찰 결과에 반발 여전
강득구 “4무 공천 원칙 지켜야”
민주당 지도부는 14일 비공개 최고위원회의를 열고 이 의원에 대한 재감찰 요구 관련 내용을 논의했다. 이 의원과 경쟁했던 안호영 민주당 의원은 나흘째 국회 본청 앞에서 단식 농성을 벌이며 재심을 청구한 상황이다. 안 의원은 이날 페이스북을 통해 “지금 이 사안은 전북만의 문제가 아니다”라면서 “공정이 흔들리면 신뢰가 무너진다”고 밝혔다.
강득구 민주당 최고위원도 이날 MBC 라디오에서 “정청래 대표가 얘기한 ‘4무 공천’ 원칙 속에서 보면 당연히 안 의원이 왜 단식을 하고 있는지 그 근거에 대한 부분들은 소위 말하는 윤리감찰단에서 풀어내는 것이 맞다”고 했다.
앞서 이 의원은 경선을 앞두고 간담회 식사비 대납 의혹이 제기돼 당 윤리감찰단의 긴급 감찰을 받았다. 하지만 ‘혐의 없음’ 결정으로 경선을 진행한 결과 최종 후보로 확정됐다.
강 최고위원은 “(당시에) 추후 문제가 확인되면 다시 조사한다는 입장이었기 때문에 식사비 대납 의혹을 윤리감찰단이 다시 한번 밝혀서 그 부분에 대해 안 의원이 이해하고 공감하고 받아들이는 것이 4무 공천 원칙”이라고 강조했다.
민주당 전북지사 후보 경선은 대리비 지급 논란이 제기된 지 하루 만에 당 윤리감찰단 긴급 감찰을 받은 김 지사가 제명되면서 안 의원과 이 의원 간 2파전으로 진행됐다.
김 지사는 전날 단식 농성장을 직접 찾아 안 의원의 재감찰 요구에 힘을 싣기도 했다. 일각에서는 안 의원의 재심 청구가 받아들여지지 않을 경우 김 지사의 무소속 출마 가능성도 거론된다. 김 지사는 전날 페이스북을 통해 “왜 전국에서 유독 우리 전북도민들만 이런 혼란과 상처를 겪어야 하느냐”면서 “원칙이 무너지고 상식이 외면받는 정치는 전북의 미래를 담보할 수 없다”고 비판했다.
지방선거 이후에도 식사비 대납 의혹이 제기된 김슬지 전북도의원과 이 의원에 대한 경찰 수사 결과는 변수로 남을 전망이다. 이 의원은 전날 전북도의회에서 진행한 기자회견을 통해 “(김 도의원이) 이제 감찰도 받고 나중에 수사도 다 받을 걸로 알고 있다”면서 “저도 마찬가지”라고 전했다.
강윤혁 기자
2026-04-15 4면
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