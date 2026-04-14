민주 전북지사 경선 후폭풍 지속… 김관영 무소속 출마 가능성도

이원택 감찰 결과에 반발 여전

강득구 “4무 공천 원칙 지켜야”

2026-04-15 4면

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여당의 6·3 지방선거 광역단체장 후보 경선이 마무리 국면인 가운데 전북지사 후보 경선을 둘러싼 상처가 깊어지고 있다. 지난 10일 이원택 더불어민주당 의원이 후보로 확정됐지만, 경쟁 후보들의 반발은 여태 잦아들지 않고 있다. 김관영 전북지사의 무소속 출마 가능성도 거론된다.민주당 지도부는 14일 비공개 최고위원회의를 열고 이 의원에 대한 재감찰 요구 관련 내용을 논의했다. 이 의원과 경쟁했던 안호영 민주당 의원은 나흘째 국회 본청 앞에서 단식 농성을 벌이며 재심을 청구한 상황이다. 안 의원은 이날 페이스북을 통해 “지금 이 사안은 전북만의 문제가 아니다”라면서 “공정이 흔들리면 신뢰가 무너진다”고 밝혔다.강득구 민주당 최고위원도 이날 MBC 라디오에서 “정청래 대표가 얘기한 ‘4무 공천’ 원칙 속에서 보면 당연히 안 의원이 왜 단식을 하고 있는지 그 근거에 대한 부분들은 소위 말하는 윤리감찰단에서 풀어내는 것이 맞다”고 했다.앞서 이 의원은 경선을 앞두고 간담회 식사비 대납 의혹이 제기돼 당 윤리감찰단의 긴급 감찰을 받았다. 하지만 ‘혐의 없음’ 결정으로 경선을 진행한 결과 최종 후보로 확정됐다.강 최고위원은 “(당시에) 추후 문제가 확인되면 다시 조사한다는 입장이었기 때문에 식사비 대납 의혹을 윤리감찰단이 다시 한번 밝혀서 그 부분에 대해 안 의원이 이해하고 공감하고 받아들이는 것이 4무 공천 원칙”이라고 강조했다.민주당 전북지사 후보 경선은 대리비 지급 논란이 제기된 지 하루 만에 당 윤리감찰단 긴급 감찰을 받은 김 지사가 제명되면서 안 의원과 이 의원 간 2파전으로 진행됐다.김 지사는 전날 단식 농성장을 직접 찾아 안 의원의 재감찰 요구에 힘을 싣기도 했다. 일각에서는 안 의원의 재심 청구가 받아들여지지 않을 경우 김 지사의 무소속 출마 가능성도 거론된다. 김 지사는 전날 페이스북을 통해 “왜 전국에서 유독 우리 전북도민들만 이런 혼란과 상처를 겪어야 하느냐”면서 “원칙이 무너지고 상식이 외면받는 정치는 전북의 미래를 담보할 수 없다”고 비판했다.지방선거 이후에도 식사비 대납 의혹이 제기된 김슬지 전북도의원과 이 의원에 대한 경찰 수사 결과는 변수로 남을 전망이다. 이 의원은 전날 전북도의회에서 진행한 기자회견을 통해 “(김 도의원이) 이제 감찰도 받고 나중에 수사도 다 받을 걸로 알고 있다”면서 “저도 마찬가지”라고 전했다.강윤혁 기자