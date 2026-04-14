“한동훈이가 부산 사람이가” “하정우? 얼굴도 모르겠는데”

스윙 보터 떠오른 부산 르포

이미지 확대 6·3 지방선거 더불어민주당 부·울·경 후보들이 14일 경남 김해시 봉하마을에서 노무현 전 대통령 동상 위에 손을 모은 채 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 부산시장 후보인 전재수 의원, 경남지사 후보인 김경수 전 지사, 울산시장 후보인 김상욱 의원(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 국민의힘 부산시장 후보인 박형준(오른쪽 세 번째) 시장과 경남지사 후보인 박완수(네 번째) 지사 등이 같은 날 경남·부산 통합특별시 설치 특별법안을 국회에 제출하는 모습.

김해 연합뉴스·서울 뉴시스

이미지 확대 부산 북구갑 국회의원 재보궐선거 차출론이 제기된 하정우 청와대 AI미래기획수석이 14일 청와대에서 국무회의에 참석해 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 한동훈 전 국민의힘 대표가 같은 날 부산 북구 만덕2동 주민센터에서 전입신고 서류를 작성하는 모습.

서울·부산 뉴스1

2026-04-15 3면

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“부산이 무슨 동네북이가? 제대로 된 놈이면 당이 뭐가 중요하겠노.”14일 부산 해운대구 중동역 인근에서 만난 김홍덕(72)씨는 연신 한숨을 내쉬며 목소리를 높였다. 김씨는 “맨날 국민의힘만 뽑아줬드만 달라진 게 없다이가”며 “이번엔 진짜 봐주면 안 되겠다고 다 그라데”라고 전했다.6·3 지방선거를 50일 앞두고 찾은 ‘제2의 도시’ 부산의 민심은 아직 안정과 변화 사이에서 갈피를 잡지 못한 채 뜨겁게 달아오르고 있었다. 전재수 더불어민주당 의원이 부산시장 후보로 확정되면서 재보궐 선거가 예정된 부산 북구갑에선 국민의힘에 대한 애증과 함께 한동훈 전 대표에 대한 호불호가 뚜렷했다.반면 민주당 후보로 차출론이 제기되는 하정우 청와대 AI미래기획수석에 대해선 “들어본 적은 있다”는 반응이 많았다. 국민의힘 후보로 거론되는 박민식 전 국가보훈부 장관에 대해선 “그래도 지역사람”이란 평가가 나왔다.이날 북구 만덕2동주민센터에서 직접 전입신고를 한 전 대표에 대한 주민들의 반응은 크게 엇갈렸다. 택시기사 이덕중(73)씨는 “지금 국민의힘 다 뿌사짓다 아이가. 거기서 ‘그라믄 안 된다’고 말하는 놈이 한동훈이뿐”이라며 “꼰대 보수당이라도 캐도 뭔가 개혁적인 게 있어야 안 하나. 그래야 국민이 희망을 걸지”라고 했다. 김지우(46)씨도 “한동훈이 당대표까지 지낸 거물이니까 부산 사람들이 좋게 생각하지요. 특히 20~40대가 한동훈을 좋게 생각하데”라고 전했다.반면 구포시장에서 야채가게를 운영하는 박영주(67)씨는 “한 전 대표가 밉진 않데이. 근데 갸는 절대 안 돼”라며 “북구를 물로 보는 것도 아니고, 괜히 몇 명 델꼬 와서 사진 찍고 좋아해준다꼬 뽑아준다 생각하면 안돼”라고 지적했다. 장호원(42)씨도 “평생 부산과 연고도 없던 사람이 갑자기 선거를 앞두고는 부산에 내려와서 돌아다니는 것을 보면 좀 어이가 없다”고 했다.최근 정치권에서 불거진 ‘북구갑 차출론’에 대해 “현재 직무에 충실하겠다”는 입장을 밝힌 하 수석에 대해서는 의아하다는 반응이 적지 않았다. 또 다른 후보들에 비해 지역에서의 인지도는 비교적 높지 않다는 평가가 많았다.만덕동에서 만난 정모(65)씨는 하 수석에 대한 생각을 묻는 질문에 “영화배우 하정우를 말하는 것이냐”라며 되묻기도 했다. 우강식(86)씨도 “얼굴을 못 봐서 직책이 뭔지도 모르고 누군지 모르겠다”고 답했다. 덕천역 지하상가에서 신발가게를 운영하는 최유신(54)씨는 “이 대통령과 관련해서 들은 기억이 있다. 젊은 사람이 하면 좋은 점이 있다”라면서도 “그래도 아직은 아니라고 본다”고 밝혔다.국민의힘에서는 한 전 대표의 출마에 따라 북구갑에서 보수 표심이 분산되는 것을 막기 위해 ‘무공천’을 해야 한다는 주장이 나오고 있다. 이런 가운데 현지에서도 ‘보수정당’ 국민의힘에 대한 반응은 상반됐다.구포시장에서 떡집을 운영하는 박정란(69)씨는 “내도 원래 국민의힘 팬이야. 근데 지금 국민의힘이 힘이 있나”라고 했다. 우강식(85)씨는 부산 북·강서갑에서 18·19대 국회의원을 지내며 국민의힘 내에서 현실적인 대안으로 거론되는 박 전 장관을 두고 “구포 사람이다 아이가. 뽑아줄라꼬”라고 했다. 족발집을 운영하는 김경자(71)씨는 “지금 흔들리다고 캐도 좀 이따가 보면 안정되지 않겠나”라고 했다.부산시장을 놓고 경쟁하는 박형준 현 시장과 전재수 의원을 두고도 민심은 팽팽하게 대립했다. 많은 시민들이 우호적으로 생각하는 인물은 있지만, ‘살짝’만 밀면 마음이 바로 넘어갈 수 있다는 의견을 가지고 있었다.부경대 재학생 신모(26)씨는 “박 시장이 청년 정책에 나름 신경 쓰는 모습이 보여서 긍정적인 생각이다”라고 대답했다. 서면역 인근에서 만난 민영자(58)씨도 “박 시장이 안정적으로 성과를 낼 수 있도록 3선까지는 보장을 해 줘야 한다”고 덧붙였다.하지만 해운대구 구남로에서 만난 임모(50)씨는 “(박 시장은) 잘하고 못하고를 떠나서 존재감 자체가 아예 없다”며 “이제 와서 머리만 민다고 다 해결되는 게 아니라 임기 중에 성과를 냈어야지”라고 꼬집었다.아이와 함께 외출을 나온 이모(35)씨도 “이곳에서 자녀를 키우고 있지만 지금은 자녀가 부산에 정착할 수 있겠다는 생각이 전혀 안 든다”라며 “민주당이 해양수산부 이전 등 조금이나마 부산이 바뀔 수 있다는 효능감을 느끼게 한 만큼 전재수를 지지할 생각”이라고 했다.부산 김서호·박효준 기자