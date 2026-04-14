조국 가세에 ‘초다자구도’ 된 평택을… 범여권 역학구도 예측불허

조, 험지에서 ‘국힘 제로’ 명분 강조
여권 단일화 염두에 둔 선택 해석도
민주당, 이번 주 비공개 회동 예고
공천·선거 연대 문제 논의 가능성도
인천 계양을·연수갑 교통정리 난항
조국 조국혁신당 대표의 참전으로 오는 6월 경기 평택을 재선거 판이 커졌다. 더불어민주당, 국민의힘, 진보당, 원외 군소 정당 등 이미 7명의 예비후보가 등록한 상황에서 조 대표까지 가세하며 ‘초다자구도’가 형성됐다. 평택을이 예측불허의 ‘박빙’ 선거구로 떠오르면서 미니 총선급인 이번 재보궐 전략공천을 앞둔 민주당의 셈법도 복잡해졌다.
조 대표는 이날 국회에서 평택을 출마를 선언하며 ‘국민의힘 제로(당선자 0명)’ 목표와 ‘귀책사유 정당 무공천’ 원칙을 명분으로 내세웠다. ‘험지 출마’를 예고해 왔던 조 대표는 “평택은 (지난 19~ 21대 총선에서) 국민의힘이 세 번 연속 이긴 곳”이라며 “지금도 여전히 강세”라고 했다.
그러면서 “평택에는 조직도 없고 지역위원회도 없고 기초의원도 없다”며 “지금 (선거까지) 50일 남았는데 제 몸으로 뛰어서 3표 차이로 이길 것”이라고 했다. 이재명 대통령이 지난 대선 당시 투표를 독려하며 “3표가 더 필요하다”고 언급한 걸 인용한 발언으로 분석된다.
민주당 의원의 광역단체장 후보 선출로 재보궐 가능성이 높은 부산 북구갑, 경기 하남갑도 조 대표 출마 후보지로 거론돼 왔지만 이곳들은 민주당 귀책사유가 발생한 곳이 아니라는 게 조 대표 설명이다. 조 대표가 평택을을 택하면서 민주당과 혁신당 사이 선거 연대 논의도 본격화될지 주목된다.
이 지역은 현재 민주당에선 서재열 스카이학원 원장 외 뚜렷한 후보가 없는 상태다. 조 대표가 평택을을 선점한 만큼 추후 선거 연대 또는 단일화 협상에서 조 대표가 우위를 점할 수 있을 것으로 보인다.
양당 사무총장은 이번 주중 비공개 회동을 가질 예정이다. 이 자리에서 평택을 공천 및 선거 연대 문제가 논의될 가능성이 있지만 민주당은 여전히 후보 단일화에 거리를 두고 있다. 조 대표도 “선거 연대를 생각하며 앞으로 제 선거운동을 하지는 않겠다”고 했다.
혁신당과 함께 정치개혁을 외쳐 온 진보당이 조 대표의 ‘출마 철회’를 촉구하고 있는 점도 변수다. 평택을 예비후보로 등록한 김재연 진보당 대표는 페이스북에 “대의도, 명분도 없는 출마를 철회하라”고 했다. 진보당이 이 지역으로 당력을 집중하고 유의동 전 의원 등 국민의힘 후보가 확정되면 조 대표도 승리를 장담하긴 어렵다.
조 대표의 출마 선언으로 여야의 재보궐선거 공천도 본격화될 것으로 보인다. 민주당은 김남준 전 청와대 대변인과 송영길 전 대표 등을 둘러싼 인천 계양을 및 연수갑에 대한 ‘교통정리’도 쉽지 않은 상황이다. 또 보석 상태인 김용 전 민주연구원 부원장도 경기 지역 출마 의사를 밝히면서 지도부의 고민이 커질 것으로 보인다. 이에 당 안팎에선 출마 희망자 중 일부는 공천을 못 받는 상황에 처할 것이란 분석이 나온다.
국민의힘은 부산 북구갑 공천 여부를 둘러싼 내부 잡음이 계속 커지는 상황이다. 다만 그 외 재보궐이 확정된 지역은 대부분 민주당 강세 지역으로 분류돼 인물난이 이어질 것으로 예상된다.
김헌주·이준호 기자
2026-04-15 2면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지