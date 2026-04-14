민형배 의원, 민주당 전남광주특별시장 공천 확정

재선구청장·청와대 비서관 등 지내…시민주권 정부, 제 1호 공약

이미지 확대 민형배 더불어민주당 전남광주특별시장 후보.

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민형배 더불어민주당 의원이 14일 6·3 지방선거 민주당 전남광주통합특별시장 후보로 선출됐다.소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 오후 6시 15분 여의도 당사에서 전남광주통합특별시장 결선 결과를 발표했다.결선 투표는 지난 12일부터 14일까지 민 의원과 김영록 현 전남지사를 대상으로 진행됐다. 최종 득표율은 발표하지 않는다.민 의원은 제13·14대 광주 광산구청장과 청와대 비서관, 제21·22대 광주 광산을 재선의원을 지냈다. 이재명 정부 출범 후에는 당 차원에서 추진한 검찰개혁특별위원회 위원장을 맡는 등 검찰 개혁에 앞장서며 선명성 있는 개혁가 이미지와 전국적인 인지도를 쌓았다.1호 공약으로는 ‘시민주권 정부’를 내걸었다. 행정통합에 따른 정부 재정인센티브인 4년간 20조원의 사용처에 대해서는 80%를 기업 투자 유치에 우선 활용하고, 인재 육성과 사회안전망에도 10%씩 배분하겠다고 공약했다.한편, 야권에서는 국민의힘에서는 이정현 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표와 안태욱 전 국민의힘 광주시당위원장이 전남광주통합시장 후보 공천을 신청했다.진보당은 단일화를 거쳐 이종욱 민주노총 광주본부장을 특별시장 후보로 낙점했다. 이 후보는 용인 삼성반도체 산단 호남 이전 등 지역 공동번영 통합 공약 등을 제시하고 있다.정의당은 강은미 전 의원이 예비후보 등록까지 마쳤다. 노동운동가 출신으로 기초·광역의원을 거쳐 국회에 진출한 뒤 원내대표, 비상대책위원장 등을 지냈다.광주 홍행기 기자