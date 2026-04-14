메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

오세훈 “지방선거서 정권견제 최소한 교두보 확보해야”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-04-14 11:58
입력 2026-04-14 11:58
이미지 확대
오세훈(왼쪽 세 번째) 서울시장이 14일 서울 중구 방산시장에서 인쇄·포장재 업체 피해 현황을 파악하기 위해 상인과 대화를 나누고 있다. 2026.4.14. 서울시 제공
오세훈(왼쪽 세 번째) 서울시장이 14일 서울 중구 방산시장에서 인쇄·포장재 업체 피해 현황을 파악하기 위해 상인과 대화를 나누고 있다. 2026.4.14. 서울시 제공


오세훈 서울시장이 14일 “이번 지방선거에서 정권 견제의 최소한의 교두보가 확보되어야 한다”며 자신이 당선되어야 할 당위성을 강조했다.

오 시장은 이날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “이번 선거에서 (더불어민주당에) 서울시장 자리를 내놓게 되면 완전히 독주 체제로 들어가게 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “이재명 정부가 폭주하고 있다. 사법부는 이미 손안의 공깃돌같이 느끼는 것 같다. 민주주의가 무너지고 있다”며 “(이재명 대통령 측근으로 꼽히는) 김용 (전 민주연구원 부원장의 국회의원 보궐선거) 출마 고려에 무게가 실리는 것을 보며 ‘이 정권이 드디어 이제 오만해지기 시작했구나’ 했다”고 말했다.

그러면서 “폭주 기관차가 될 수 있는 상황에서 초기에 지방선거에서 제어하지 않으면 안 되겠다는 생각을 절실하게 하게 된다”고 덧붙였다.

이어 “만약 (민주당이) 지방선거에서 완승하면 폭주 기관차가 견제 없이 폭주할 것”이라며 “국민 여러분께서는 그 점에 착안해 최소한 견제의 힘은 남겨달라”고 강조했다.
송도호 서울시의원 “관악구 서울시 특별조정교부금 27억원 확보”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 송도호 서울시의원 “관악구 서울시 특별조정교부금 27억원 확보”

그는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 자신을 ‘용두사미’라고 비판한 것에 대해서는 “정 후보는 ‘과대포장’이라고 공격할 수 있다”면서 “적어도 시장, 구청장을 10년씩 한 사람끼리의 대결이라면 레토릭 전쟁은 그만하고 실체적인 토론이 이뤄졌으면 한다”고 답했다.

송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기