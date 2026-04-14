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[속보] 국민의힘 경북지사 후보에 이철우 현 지사…3선 도전

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하승연 기자
수정 2026-04-14 10:24
입력 2026-04-14 10:24
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국민의힘 경북도지사 후보자 토론회
국민의힘 경북도지사 후보자 토론회 31일 오후 대구 수성구 TBC에서 열린 국민의힘 경북도지사 경선 1차 비전토론회에서 이철우 후보가 발언하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스


[속보] 국민의힘 경북지사 후보에 이철우 현 지사…3선 도전

하승연 기자
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