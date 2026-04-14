정치 6·3 지방선거 [속보] 국민의힘 경북지사 후보에 이철우 현 지사…3선 도전 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/04/14/20260414500076 URL 복사 댓글 0 하승연 기자 수정 2026-04-14 10:24 입력 2026-04-14 10:24 이미지 확대 국민의힘 경북도지사 후보자 토론회 31일 오후 대구 수성구 TBC에서 열린 국민의힘 경북도지사 경선 1차 비전토론회에서 이철우 후보가 발언하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 [속보] 국민의힘 경북지사 후보에 이철우 현 지사…3선 도전 하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지